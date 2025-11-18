Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

18-11-2025 - 09:42 AM | Xã hội

Ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Sáng 18/11, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương, chủ trì công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hẳn - Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long.

Theo quyết định, ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ- Ảnh 2.

Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm trao quyết định cho ông Lê Văn Hẳn.

Ông Lê Văn Hẳn sinh năm 1970, quê quán huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm văn học, Cử nhân Hành chính học; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập), ông Lê Văn Hẳn từng có thời gian dài công tác tại tỉnh Trà Vinh, là Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh từ tháng 11/2020 - 6/2025.


Theo Hữu Huy

Tiền Phong

