Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020.



Chúc mừng đồng chí Lâm Minh Hồng được tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đề nghị đồng chí Lâm Minh Hồng tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cuả tỉnh, đặc biệt là làm tốt công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sắp diễn ra.