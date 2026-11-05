Công bố quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Theo Quyết định số 3429-QĐ/TU ngày 2/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Nguyễn Thái Nhàn - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội - đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội để giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Trước đó, tại Quyết định số 423-QĐNS/TW ngày 28/10/2026, Ban Bí thư đã chuẩn y ông Nguyễn Thái Nhàn - Chánh Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội - tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định cho ông Nguyễn Thái Nhàn. Ảnh: P.H.

Theo Quyết định số 3393-QĐ/TU ngày 30/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định ông Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội - thôi biệt phái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, điều động đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.

Tại Quyết định số 3438-QĐ/TU ngày 3/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y bà Đặng Thị Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa - giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: P.H.

Theo Quyết định số 3397-QĐ/TU ngày 30/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 3439-QĐ/TU ngày 3/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y ông Lê Minh Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Xuân Phương - giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Phương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 3396-QĐ/TU ngày 30/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định ông Trần Thanh Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2025-2030, điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.