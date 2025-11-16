Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ ở TP Huế

16-11-2025 - 13:41 PM | Xã hội

Ban Bí thư đã có quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đến giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Sáng 16-11, Thành ủy Huế đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ ở TP Huế- Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Khắc Toàn.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Toàn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Huế, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND TP Huế thay ông Phan Thiên Định.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (SN 1970; quê quán phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), cử nhân Luật, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; trình độ lý luận chính trị cao cấp. ông được HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 16-9 với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý và biểu quyết nhất trí thông qua.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ ở TP Huế- Ảnh 2.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Khắc Toàn trước khi được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế. Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ.

Tại Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 22-9-2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

