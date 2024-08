Công bố Top 10 doanh nghiệp tư nhân ngành hàng tiêu dùng - gia dụng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Bên cạnh việc đầu tư kinh doanh góp phần phát triển kinh tế đất nước, tạo công ăn việc làm, các hoạt động xã hội cộng đồng… thì nộp ngân sách cũng là một thước đo quan trọng để đánh giá những đóng góp của các doanh nghiệp cho đất nước.

Hiện nay, có nhiều bảng vinh danh doanh nghiệp nhưng chưa có danh sách nào phản ánh về tổng nộp ngân sách của doanh nghiệp. Từ thực tế đó, CafeF đã tiến hành xây dựng một bảng danh sách vinh danh các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước – PRIVATE 100.

Danh sách chung của PRIVATE 100 gồm tất cả các doanh nghiệp tư nhân có số nộp từ 100 tỷ trở lên. Từ danh sách chung này, chúng tôi tiếp tục xây dựng các danh sách thành phần theo các nhóm ngành cùng với danh sách Top 100 doanh nghiệp dẫn đầu của PRIVATE 100 (PRIVATE 100 – Leading Group) là thứ hạng của 100 doanh nghiệp có số liệu nộp ngân sách lớn nhất.

Bảng tôn vinh Top 10 doanh nghiệp tư nhân ngành hàng tiêu dùng - gia dụng nộp ngân sách lớn nhất là một phần của PRIVATE 100. Danh sách Top 10 ngân hàng tư nhân, Top 10 công ty chứng khoán tư nhân, Top 9 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất trong lĩnh vực phân phối – bán lẻ và Top 10 công ty Bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất đã được công bố trước đó.

Năm 2023, 10 doanh nghiệp này đã nộp tổng cộng hơn 3.200 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Trong đó, Tân Á Đại Thành và Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có số nộp trên 500 tỷ đồng.

Theo Chuẩn phân ngành toàn cầu (GICS) - chuẩn phân ngành được phát triển bởi Morgan Stanley Capital International (MSCI) và Standard & Poor's (S&P), nhóm ngành hàng tiêu dùng bền và may mặc bao gồm các ngành đồ gia dụng bền (điện tử tiêu dùng; thiết bị gia dụng; đồ gia dụng chuyên dụng; đồ nội thất; dịch vụ nhà ở), sản phẩm giải trí và hàng dệt may, may mặc (quần áo, phụ kiện và hàng xa xỉ; giày dép; dệt may).

Đồ gia dụng là những vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Đặc biệt, sau đại dịch Covid-19, người dân Việt Nam có tâm lý dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nên muốn chăm chút hơn cho ngôi nhà của mình.

Tại triển lãm quốc tế điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam – IEAE 2024, số liệu của Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương cho thấy quy mô thị trường đồ gia dụng trong nước ước tính lên đến 12,5 – 13 tỷ USD trong năm 2023. Nhu cầu mua sắm các thiết bị điện gia dụng, thiết bị nhà bếp sẽ tiếp tục tăng cao cho đến năm 2025. Trong đó, tốc độ tăng trưởng trung bình 10%/năm.

Với dân số gần 100 triệu người, tầng lớp trung lưu đang gia tăng với nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng trưởng, thúc đẩy mạnh mẽ cho thị trường hàng gia dụng tại Việt Nam.

Đứng đầu Top 10 doanh nghiệp tư nhân ngành hàng tiêu dùng - gia dụng nộp ngân sách lớn nhất là Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Năm 2023, Tân Á Đại Thành đã nộp 797 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, Tân Á Đại Thành là Tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm kim khí gia dụng và trang thiết bị vật tư ngành nước cho ngôi nhà và các công trình xây dựng.

Hiện tại, Tân Á Đại Thành đã có 4 tổng công ty lớn mạnh với 45 công ty thành viên, 17 nhà máy công nghệ cao trong và ngoài nước, gần 100 sản phẩm và nhãn hiệu uy tín với 300 chi nhánh trực thuộc và hơn 30.000 điểm bán hàng trên toàn quốc.

Theo dữ liệu của Tân Á Đại Thành, tập đoàn có bốn dòng sản phẩm đang chiếm thị phần số 1 Việt Nam là bồn inox, bồn nhựa, bình nước nóng và máy nước nóng năng lượng mặt trời. Trong đó, bồn nước inox là lĩnh vực khởi nghiệp kinh doanh của Tân Á Đại Thành vào năm 1993.

Sau 3 thập kỷ phát triển, Tân Á Đại Thành đã công bố tái cấu trúc toàn diện Tập đoàn và xác định tầm nhìn mới là trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực, phát triển bền vững với 3 lĩnh vực trụ cột Công nghiệp – Công nghệ - Bất động sản.

Nộp ngân sách nhiều thứ 2 trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân ngành hàng tiêu dùng - gia dụng là CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông với 503 tỷ đồng, trong đó nộp thuế giá trị gia tăng 369 tỷ đồng, chiếm 73% số nộp ngân sách năm 2023 của công ty. Những chiếc bóng đèn hay phích nước mang thương hiệu Rạng Đông đã trở nên quen thuộc từ thời bao cấp với nhiều thế hệ. Rạng Đông sở hữu năng lực sản xuất lớn với 100 triệu sản phẩm LED, 5 triệu sản phẩm đèn bàn và thiết bị chiếu sáng và 32 triệu sản phẩm phích và ruột phích mỗi năm.

Cũng nổi tiếng với sản phẩm bồn nước inox, Sơn Hà năm 2023 đóng 292 tỷ đồng vào ngân sách. Ngoài sản phẩm bồn nước, Tập đoàn Sơn Hà còn cung cấp những mặt hàng gia dụng khác.

Tổng Công ty Điện máy gia dụng Hòa Phát là công ty trong lĩnh vực điện máy gia dụng của Tập đoàn Hòa Phát. Tổng Công ty Điện máy gia dụng Hòa Phát cùng các Công ty thành viên trực thuộc phụ trách sản xuất kinh doanh sản phẩm điện lạnh, điện máy gia dụng với hai thương hiệu Hòa Phát, Funiki. Năm 2023, Điện máy gia dụng Hòa Phát nộp ngân sách nhà nước 367 tỷ đồng.

Bên cạnh các mảng kinh doanh khác, DNP Holdings đang phát triển INOCHI thành thương hiệu gia dụng cao cấp. Hướng đến gia tăng quy mô khoảng 2.500 tỷ doanh thu vào năm 2028 và tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/ năm. Năm 2023, DNP Holdings nộp ngân sách nhà nước 241 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp 96 tỷ, thuế giá trị gia tăng 82 tỷ...

Trong ngành nội thất, Gỗ An Cường nộp ngân sách nhà nước năm 2023 hơn 300 tỷ đồng, cao nhất từ năm 2020 đến nay. Lĩnh vực hoạt động của Gỗ An Cường sản xuất và buôn bán hàng gỗ gia dụng, gỗ công nghiệp; Ván công nghiệp, hàng trang trí nội thất, thiết bị nhà bếp và các sản phẩm khác từ gỗ;…

Các mảng kinh doanh các sản phẩm từ gỗ và đá chính là lĩnh vực kinh doanh chủ lực của CTCP Phú Tài. Trong năm, riêng hai lĩnh vực trên đã chiếm hơn 80% phân bổ doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty. Về mảng gỗ, việc thị trường xuất khẩu chủ lực là Mỹ và Châu Âu đối mặt với áp lực lạm phát khiến cho nhu cầu tiêu thụ trở nên suy yếu đã làm hoạt động kinh doanh gỗ và các sản phẩm gỗ của Phú Tài gặp nhiều thách thức với các đơn hàng sụt giảm. Trong bối cảnh đó, năm 2023, Phú Tài đóng góp vào ngân sách nhà nước 281 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022.

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất và phân phối đá nhân tạo gốc thạch anh cao cấp, Vicostone đóng góp 166 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước năm 2023.

Hai doanh nghiệp ngành dệt may là May Việt Tiến và May Sông Hồng lần lượt đóng góp vào ngân sách nhà nước 147 tỷ đồng và 112 tỷ đồng. Trong đó, May Việt Tiến nổi tiếng với thương hiệu thời trang công sở nam Việt Tiến, May Sông Hồng lại nổi tiếng với chăn ga gối nệm Sông Hồng.