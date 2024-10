Cộng đồng chia hai phe khi xuất hiện nhóm “Nói không với Bảo hiểm Nhân thọ, chỉ Bảo hiểm Y tế là đủ"

Xuất hiện hai làn quan điểm trái chiều trong thời gian gần đây về việc có nên mua Bảo hiểm Nhân thọ hay không khi một số người cho rằng Bảo hiểm Y tế là đủ để bảo vệ sức khỏe và tài chính. Một nhóm cộng đồng “Nói không với Bảo hiểm Nhân thọ” đang thu hút sự chú ý của dư luận. Cùng tìm hiểu sâu hơn về hai loại bảo hiểm này và xem xét liệu quan điểm nào thực sự có lợi hơn.

Ảnh: Internet

Không có lý do gì mua Bảo hiểm Nhân thọ, Bảo hiểm Y tế là đủ?



Thông thường người tham gia Bảo hiểm Nhân thọ sẽ có hai mục đích chính. Thứ nhất, họ mua bảo hiểm để được hỗ trợ chi phí khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Thứ hai, họ muốn đảm bảo tài chính cho bản thân và người trong gia đình trước biến cố, rủi ro.

Trước hai nhu cầu này, lập luận phổ biến của nhóm phản đối Bảo hiểm Nhân thọ là Bảo hiểm Y tế đã đủ để phòng ngừa rủi ro sức khỏe. Bảo hiểm Y tế là sản phẩm an sinh xã hội do nhà nước cung cấp, hỗ trợ chi trả chi phí khám chữa bệnh, thuốc men, và phẫu thuật.

Người tham gia Bảo hiểm Y tế chỉ cần đóng phí hàng năm với mức tương đối thấp trong khi Bảo hiểm Nhân thọ tốn phí cao hơn, rủi ro vì thời gian đóng phí thường kéo dài trên 10 năm, các công ty bảo hiểm vẫn có khả năng gặp khó khăn tài chính, thậm chí phá sản.

Ảnh: Internet

Khi nhân viên tư vấn Bảo hiểm Nhân thọ cho rằng mua bảo hiểm để đảm bảo tài chính trong tương lai thì nhóm phản đối Bảo hiểm Nhân thọ cho rằng khi có Bảo hiểm Y tế đề phòng ốm đau cơ bản, họ sẽ dùng tiền để mua vàng tích góp hàng năm.



Nhóm này đồng ý rằng vàng có xu hướng tăng giá trong dài hạn và việc sở hữu vàng giúp người dân nắm giữ tài sản trong tay mình thay vì phụ thuộc vào công ty bảo hiểm.

Với họ, Bảo hiểm Y tế để lo chi phí ốm đau cơ bản, vàng tích lũy hàng năm đã đủ biện pháp tài chính vững chắc. Khẩu hiệu của nhóm là: “Nói không với Bảo hiểm Nhân thọ” nhằm kêu gọi cộng đồng chọn các phương án tài chính khác an toàn và minh bạch hơn.

Sự khác biệt giữa Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Nhân thọ

Có khá nhiều sự khác biệt giữa hai loại bảo hiểm trên như: Mục đích của Bảo hiểm Y tế là hỗ trợ chi trả chi phí y tế khi người tham gia bị ốm đau, tai nạn hoặc cần điều trị bệnh còn Bảo hiểm Nhân thọ sẽ bảo vệ tài chính cho gia đình và người thụ hưởng trong trường hợp người mua bảo hiểm tử vong hoặc gặp rủi ro nghiêm trọng.

Về mức phí và lợi ích chi trả, Bảo hiểm Y tế thấp hơn, thường được điều chỉnh mỗi năm tùy vào gói bảo hiểm, tình trạng sức khỏe của người tham gia. Phí Bảo hiểm Nhân thọ cao hơn do bảo vệ dài hạn và đôi khi có yếu tố đầu tư tích lũy. Bảo hiểm Y tế chỉ thanh toán chi phí điều trị y tế hoặc hoàn trả chi phí theo mức quy định khi người mua bảo hiểm gặp vấn đề sức khỏe, trong khi, Bảo hiểm Nhân thọ thanh toán một khoản tiền lớn (số tiền bảo hiểm) cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm qua đời hoặc đến khi hợp đồng đáo hạn.

Về thời hạn và đối tượng hưởng quyền lợi, Bảo hiểm Y tế thường có thời hạn theo năm hoặc vài năm, người mua bảo hiểm là người trực tiếp nhận quyền lợi để chi trả chi phí điều trị. Trong khi, Bảo hiểm Nhân thọ thường 10-30 năm hoặc cả đời với người thụ hưởng (gia đình, người thân) nhận quyền lợi khi người được bảo hiểm tử vong.

Theo đó, có thể hiểu đơn giản rằng Bảo hiểm Y tế giúp giảm gánh nặng tài chính khi người tham gia gặp vấn đề sức khỏe cần điều trị. Còn Bảo hiểm Nhân thọ sẽ hỗ trợ gia đình về tài chính khi người trụ cột gặp tai nạn không còn khả năng lao động hoặc rủi ro lớn như tử vong hoặc bệnh hiểm nghèo (ung thư, đột quỵ, suy thận, v.v.).

Một trường hợp cụ thể như anh Nam có gói Bảo hiểm Nhân thọ 1 tỷ đồng. Nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo, anh được chi trả toàn bộ hoặc 50-70% số tiền bảo hiểm, tùy quy định hợp đồng. Nếu chỉ ốm đau thông thường (như cảm cúm hoặc gãy xương nhẹ), Bảo hiểm Nhân thọ sẽ không chi trả viện phí hàng ngày. Nếu anh Nam nhập viện vì gãy tay hoặc mổ ruột thừa với chi phí 50 triệu đồng, Bảo hiểm Y tế sẽ chi trả theo mức đã cam kết (ví dụ 80%, tức 40 triệu đồng). Tuy nhiên, các hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ hiện tại đều có gói Bảo hiểm bổ sung với mức viện phí từ 500 ngàn đến 1 triệu/ngày kèm một số điều kiện.

Về lợi ích thực tế, Bảo hiểm Y tế có phí thấp và dễ tiếp cận với mọi người dân, thời gian tham gia ngắn, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh hàng ngày, giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau. Còn Bảo hiểm Nhân thọ không hỗ trợ chi phí y tế hàng ngày hoặc tai nạn nhẹ, nhưng phát huy lợi ích bảo đảm tài chính cho gia đình khi người mua bảo hiểm đột ngột qua đời hoặc gặp rủi ro lớn. Một số hợp đồng có tính năng tiết kiệm hoặc đầu tư, mang lại lợi nhuận sau thời gian dài. Với phí bảo hiểm cao và thời gian tham gia dài hạn, Bảo hiểm Nhân thọ khiến nhiều người cân nhắc khi lựa chọn.

Ảnh: Internet

Nên chọn loại bảo hiểm nào?



Cả Bảo hiểm Nhân thọ và Bảo hiểm Y tế đều có những lợi ích riêng biệt, bổ sung cho nhau trong việc bảo vệ sức khỏe và tài chính. Bảo hiểm Y tế giúp giảm thiểu chi phí y tế hàng ngày, Bảo hiểm Nhân thọ lại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài chính dài hạn cho gia đình trước các rủi ro lớn. Nếu chỉ dựa vào Bảo hiểm Y tế, người dân có thể gặp khó khăn khi đối diện với những khó khăn khi người trụ cột trong gia đình tử vong hoặc bệnh hiểm nghèo.

Việc chọn mua bảo hiểm không chỉ là vấn đề tài chính mà còn liên quan đến chiến lược bảo vệ sức khỏe và an toàn lâu dài. Mỗi loại bảo hiểm đều có vai trò nhất định trong cuộc sống, do đó, kết hợp cả hai loại bảo hiểm sẽ mang lại sự bảo vệ toàn diện hơn, giúp người tham gia an tâm về cả sức khỏe lẫn tài chính, bất kể tình huống nào xảy ra trong tương lai.