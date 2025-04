“Nữ quái” làm giả sao kê chuyển khoản để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Ngày 14/4, Công an xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với Phan Thị Kim Tuyến (33 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, do Tuyến đang nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền tiêu xài. Người này đã lên mạng xã hội tìm người nhận làm giả hình ảnh giao dịch chuyển khoản ngân hàng.

Phan Thị Kim Tuyến tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Sau khi thỏa thuận với một người tên Nguyễn Văn Mạc, Tuyến dùng các hình ảnh chuyển khoản giả này để đi mua hàng và chiếm đoạt tài sản.



Tuyến thường tìm đến các tiệm bán hoa và bánh sinh nhật, đặt mua các sản phẩm có gắn tiền thật (như bó hoa làm bằng tiền, bánh sinh nhật có cuộn tiền bên trong).

Khi nhận hàng, Tuyến yêu cầu các chủ tiệm cung cấp số tài khoản, sau đó gửi hình ảnh giả cho thấy đã "chuyển khoản thành công" và nhanh chóng rời đi.

Ngày 12/4, Tuyến liên hệ chủ cửa hàng bán hoa là chị Cao Thị Nga ở xã Lộc Châu để đặt mua 1 bó hoa làm bằng tiền. Tuyến yêu cầu chị Nga kết bó hoa bằng nhiều tờ tiền thật với tổng trị giá 7,25 triệu đồng để làm quà tặng.

Sau khi nhận bó hoa bằng tiền, Tuyến đã xin số tài khoản thực hiện thao tác chuyển tiền và đưa cho chị Nga xem ảnh chụp màn hình thể hiện việc chuyển khoản thành công. Sau đó, người phụ nữ này gửi hình ảnh thực hiện giao dịch chuyển tiền qua Zalo cho chị Nga và mang bó hoa làm bằng tiền rời đi.

Chị Nga sau nhiều ngày không thấy tiền vào tài khoản, nên đã gọi điện thoại cho người phụ nữ tên Tuyến đặt mua hoa thì bị chặn số. Nghĩ mình bị lừa nên chị Nga đã đăng thông tin lên trang Facebook cá nhân nhờ bạn hàng tìm người phụ nữ tên Tuyến để đòi tiền.

Sau khi sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội, một người bán hàng ở Bình Dương thông báo cho chị Nga biết đã phát hiện người phụ nữ tên Tuyến và họ đã trình báo với Công an phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nên chị Nga đã tìm đến Công an xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc) trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Lộc Châu đã phối hợp với Tổ điều tra Khu vực 3 Công an tỉnh Lâm Đồng liên hệ với Công an phường Phú Lợi để xác minh thông tin; đồng thời, cử cán bộ đến Công an phường Phú lợi làm việc, tiếp nhận và di lý đối tượng Phan Thị Kim Tuyến về Công an xã Lộc Châu phục vụ điều tra.



Làm việc với cơ quan công an, Tuyến bước đầu khai nhận đã lừa đảo 3 chủ tiệm bán hoa, bánh sinh nhật tại các xã Lộc Châu, Lộc Nga (TP Bảo Lộc) và xã Lộc An (huyện Bảo Lâm). Trong đó, chị Cao Thị Nga (ngụ xã Lộc Châu) bị Tuyến chiếm đoạt 7,25 triệu đồng; chị Lê Thị Mỹ Dung (chủ tiệm bánh sinh nhật Mỹ Dung, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) bị Tuyến chiếm đoạt số tiền 5,3 triệu đồng và chị Đỗ Bích Ngọc (chủ tiệm hoa tươi tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) bị Tuyến chiếm đoạt số tiền 4,4 triệu đồng.

Hiện Công an xã Lộc Châu đang tiếp tục điều tra vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.