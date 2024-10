Tài khoản ngân hàng mất hơn 600 triệu đồng sau khi làm theo hướng dẫn của số điện thoại 0849421503

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhận được cuộc gọi mạo danh nhân viên ngành điện yêu cầu người dân thanh toán tiền điện để khỏi bị cắt điện hoặc bổ sung CCCD thực hiện thủ tục Ký lại hợp đồng mua bán điện qua APP để tiện theo dõi và thanh toán tiền điện. Sau đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu người dân thanh toán tiền hoặc gửi các đường dẫn (link) để người dân truy cập, qua đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Mới đây, bà N..T. An ngụ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0849421503 giới thiệu là nhân viên điện lực và nói trên hệ thống xác nhận bà An chưa đóng tiền điện, nhưng bà An nói đã đóng tiền rồi thì người này yêu cầu bà An kết bạn qua Zalo với tài khoản tên “Quân Lê” tự xưng nhân viên điện lực. Sau đó, người này yêu cầu bà An cài APP “EVNNPC.brv.gov.com” để đóng tiền điện dễ hơn và không bị lỗi.

Do tin lời đối tượng nói là thật nên bà An đã truy cập vào đường link do đối tượng cung cấp để tải ứng dụng (App giả mạo) cài đặt trên điện thoại. Sau đó bà An nhập thông tin cá nhân của mình vào APP giả mạo thì điện thoại của bà An bị tối màn hình, có vòng tròn đang xoay và không sử dụng được, lúc này “Quân Lê” vẫn tiếp tục nói chuyện với bà An và yêu cầu bà An chụp hình khuôn mặt gửi qua và giữ máy để hệ thống cài đặt APP cho xong.

Khoảng 30 phút sau, tài khoản Zalo “Quân Lê” dừng cuộc nói chuyện và điện thoại của bà An cũng hoạt động lại bình thường, nhưng khi mở máy lên thì phát hiện APP “EVNNPC.brv.gov.com” không còn và số tiền 608.899.999 đồng trong tài khoản ngân hàng Sacombank của mình bị chiếm đoạt.

Hình ảnh do bị hại cung cấp

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách Tổng công ty Điện lực miền Nam thường xuyên nhận được phản ánh của khách hàng trên địa bàn một số tỉnh, thành phố về việc có nhiều số điện thoại lạ, mạo danh nhân viên điện lực với mục đích lừa đảo. Cụ thể, nội dung cuộc gọi yêu cầu khách hàng cung cấp hợp đồng mua bán điện, cung cấp thông tin để cập nhật, bổ sung làm lại hồ sơ hợp đồng mua bán điện, đồng thời đề nghị khách hàng kết bạn qua Zalo để thuận tiện cho trao đổi, triển khai công việc.

Hiện nay, việc thu thập và chuẩn hóa thông tin chủ thể hợp đồng mua bán điện, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện, chứ không điện thoại cho khách hàng để hỏi thông tin.

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến người dân trên địa bàn tỉnh hãy cảnh giác với thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Khi nhận được các cuộc gọi nghi ngờ là lừa đảo, người dân không cung cấp thông tin cá nhân. Tuyệt đối không kết bạn qua Zalo; không truy cập vào đường link lạ; không cung cấp số tài khoản ngân hàng, mật khẩu; không thanh toán tiền điện cho người lạ; không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.