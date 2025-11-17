Công nghệ 17/11: Chaebol Hàn Quốc rót hàng trăm tỷ USD vào chip và ô tô nội địa

Samsung và Hyundai tăng đầu tư trong nước

Samsung Electronics vừa công bố kế hoạch xây dựng thêm một dây chuyền sản xuất chip tại nhà máy ở Pyeongtaek (Hàn Quốc) nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Đây là một phần trong gói đầu tư khổng lồ trị giá 450 nghìn tỷ won (hơn 310 tỷ USD) mà tập đoàn dự kiến rót vào thị trường nội địa trong 5 năm tới.

Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Hàn Quốc và Mỹ hoàn tất thỏa thuận thương mại, trong đó Seoul cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào các lĩnh vực chiến lược tại Mỹ. Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ lo ngại rằng dòng vốn ra nước ngoài có thể làm suy yếu sản xuất trong nước, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp tăng cường đầu tư nội địa.

Bo mạch chủ mang thương hiệu Samsung, biểu tượng cho chiến lược mở rộng sản xuất chip phục vụ trí tuệ nhân tạo tại Hàn Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Tại cùng cuộc họp với lãnh đạo doanh nghiệp, Hyundai Motor Group cũng công bố kế hoạch đầu tư 125,2 nghìn tỷ won trong giai đoạn 2026–2030. Các tập đoàn đóng tàu lớn như Hanwha Ocean và HD Hyundai cũng tham gia với những dự án mở rộng sản xuất.

Samsung cho biết nhà máy mới sẽ tập trung sản xuất chip nhớ phục vụ máy chủ truyền thống và hệ thống AI. Giá chip nhớ toàn cầu đang tăng mạnh, có loại đã tăng tới 60% so với tháng 9, do nhu cầu AI khiến nguồn cung chip cho smartphone và PC bị thắt chặt.

Google rót 40 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu tại Texas

Google vừa công bố kế hoạch đầu tư 40 tỷ USD trong vòng hai năm tới để mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu tại bang Texas. Đây là khoản đầu tư lớn nhất của hãng vào một tiểu bang của Mỹ.

Theo thông báo, Google sẽ xây dựng ba trung tâm dữ liệu mới, gồm một tại Armstrong County và hai tại Haskell County. Các cơ sở này sẽ phục vụ cho hoạt động điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, vốn đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Lễ công bố dự án trung tâm dữ liệu mới của Google tại Texas, đánh dấu khoản đầu tư 40 tỷ USD vào hạ tầng AI và điện toán đám mây. (Nguồn: Google)

Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết khoản đầu tư này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa Texas trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu. Trước đó, Google đã có mặt tại bang này với các trung tâm dữ liệu ở Midlothian và Red Oak, tổng vốn đầu tư đạt 2,7 tỷ USD.

Ngoài Google, nhiều tập đoàn công nghệ khác cũng đang tăng tốc mở rộng hạ tầng AI tại Mỹ. NVIDIA đã công bố kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất siêu máy tính AI ở Houston và Dallas, trong khi Meta dự kiến chi tới 600 tỷ USD để phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu AI trên toàn quốc.

Adata và MSI ra mắt mô-đun bộ nhớ DDR5 dung lượng cực lớn

Hai công ty công nghệ Đài Loan, Adata Technology và Micro-Star International (MSI), vừa hợp tác phát triển mô-đun bộ nhớ DDR5 5600 CUDIMM đầu tiên trên thế giới với kiến trúc 4-rank, dành cho máy tính để bàn và hệ thống trí tuệ nhân tạo.

CUDIMM (Clocked Unbuffered Dual In-line Memory Module) là loại bộ nhớ hiệu năng cao, được thiết kế cho các hệ thống thế hệ mới. Thiết kế 4-rank giúp tăng gấp đôi dung lượng so với mô-đun 2-rank truyền thống, cho phép tích hợp nhiều bộ nhớ hơn trên một thanh RAM.

Mô-đun mới của Adata có thể đạt dung lượng lên tới 128 GB trên một thanh, và khi kết hợp hai thanh, hệ thống có thể sở hữu tới 256 GB bộ nhớ. Sản phẩm này hỗ trợ nền tảng Intel Z890 sắp ra mắt, với tốc độ truyền dữ liệu lên tới 5.600 MT/s, đảm bảo hiệu năng cao và độ trễ thấp.

Adata cho biết mô-đun đã vượt qua các bài kiểm tra tích hợp và kiểm tra độ ổn định trên bo mạch chủ MSI Z890, mở ra kỷ nguyên mới cho bộ nhớ dung lượng lớn và hiệu năng cao trong lĩnh vực máy tính để bàn.