Công nghệ 22/11: Starship phát nổ, Nvidia có thể bán chip H200 cho Trung Quốc

Tàu vũ trụ Starship phát nổ trong quá trình thử nghiệm

SpaceX vừa đưa phiên bản nâng cấp của tên lửa Starship V3 ra thử nghiệm tại South Texas. Chỉ vài giờ sau khi bắt đầu, một vụ nổ đã xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng, khiến phần thân dưới của booster bị thổi tung, nhưng phần còn lại vẫn đứng vững.

Khác với những vụ nổ dạng “quả cầu lửa” trước đây, lần này booster chưa được lắp động cơ. SpaceX cho biết sự cố xảy ra trong quá trình kiểm tra áp suất hệ thống khí và khẳng định không có ai bị thương vì khu vực đã được phong tỏa.

Booster Starship V3 của SpaceX tại bãi thử South Texas. (Nguồn: SpaceX)

Đây là mảnh ghép đầu tiên của Starship V3, phiên bản được thiết kế lớn hơn, mạnh hơn, đáng tin cậy hơn và có khả năng ghép nối các Starship khác trên quỹ đạo – yếu tố quan trọng trong kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng và sao Hỏa.

Sự cố có thể ảnh hưởng đến tiến độ thử nghiệm, vốn rất quan trọng cho kế hoạch năm 2026, bao gồm việc chứng minh khả năng truyền nhiên liệu giữa các Starship trong không gian – yêu cầu bắt buộc của NASA trước khi cho phép thực hiện các sứ mệnh có người lái.

Trong khi đó, NASA đã bày tỏ lo ngại về tốc độ tiến triển của SpaceX, thậm chí ám chỉ có thể trao cơ hội cho Blue Origin. Đáng chú ý, Blue Origin vừa phóng thành công tên lửa New Glenn lần thứ hai, hạ cánh booster và công bố thiết kế mới lớn hơn để cạnh tranh trực tiếp với Starship.

Mỹ cân nhắc cho Nvidia bán chip H200 sang Trung Quốc

Chính quyền Mỹ đang xem xét việc cho phép Nvidia xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo H200 sang Trung Quốc. Đây là động thái thay đổi chính sách sau khi hai nước đạt thỏa thuận “hạ nhiệt” căng thẳng thương mại và công nghệ tại Busan hồi tháng trước.

Nvidia khẳng định rằng các quy định hiện tại khiến hãng không thể cung cấp chip AI cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc, tạo cơ hội cho các đối thủ nước ngoài. Chip H200 được giới thiệu cách đây hai năm, có bộ nhớ băng thông cao hơn H100 và được đánh giá mạnh gấp đôi so với H20 – loại chip tiên tiến nhất mà Mỹ hiện cho phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đáng chú ý, tuần này Bộ Thương mại Mỹ cũng đã phê duyệt xuất khẩu tới 70.000 chip Blackwell – thế hệ kế tiếp của Nvidia – cho các công ty ở Ả Rập Saudi và UAE. Điều này cho thấy Mỹ đang linh hoạt hơn trong việc quản lý xuất khẩu công nghệ cao, tùy theo đối tác và bối cảnh chính trị.

Nokia đầu tư 4 tỷ USD vào AI tại Mỹ

Nokia vừa công bố kế hoạch đầu tư 4 tỷ USD tại Mỹ nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và sản xuất các công nghệ mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo. Trong đó, 3,5 tỷ USD sẽ dành cho hoạt động R&D, còn 500 triệu USD tập trung vào sản xuất và cơ sở hạ tầng tại các bang như Texas, New Jersey và Pennsylvania.

Trụ sở chính của công ty công nghệ và viễn thông Nokia tại Espoo, Phần Lan. (Nguồn: Reuters)

Tập đoàn Phần Lan hiện có hơn một chục cơ sở tại Bắc Mỹ, bao gồm Bell Labs ở New Jersey. Nokia cũng vừa giới thiệu chiến lược mới với trọng tâm là tinh giản hoạt động và tăng cường ứng dụng AI trong các sản phẩm và dịch vụ.

Thông báo này diễn ra sau khi Nokia đưa ra cảnh báo lợi nhuận hồi tháng 7, do tác động từ thuế quan và đồng USD suy yếu. Việc mở rộng sản xuất tại Mỹ được xem là cách để giảm thiểu rủi ro thương mại, trong bối cảnh Mỹ thiếu nhà sản xuất thiết bị viễn thông nội địa lớn.