Người dân vùng mưa lũ cần biết ngay tính năng này trên Zalo để sớm được hỗ trợ

Với "Bản đồ Zalo SOS", lực lượng cứu hộ và người dân xung quanh dễ dàng nhận diện các điểm cần hỗ trợ và phân bổ lực lượng hợp lý.

Ngày 21-11, trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Zalo SOS đã cập nhật tính năng "Bản đồ" hỗ trợ hoạt động kết nối cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

Với "Bản đồ Zalo SOS", vị trí và tình trạng của người dân đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp sẽ hiển thị trên bản đồ theo thời gian thực và được phân loại theo các trường hợp đã giúp, đang cần giúp.

Nhờ vậy, lực lượng cứu hộ và người dân xung quanh dễ dàng nhận diện các điểm cần hỗ trợ và phân bổ lực lượng hợp lý. Điều này cũng giúp người gặp nạn tìm được sự giúp đỡ nhanh hơn.

Hiện tại, tính năng Zalo SOS sẽ mở tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Người dân đang nguy cấp có thể làm theo hướng dẫn để thông tin của mình hiển thị trên "Bản đồ Zalo SOS" giúp lực lượng chức năng và cộng đồng tiếp cận nhanh:

img

Cách cập nhật thông tin trên bản đồ Zalo SOS

Bước 1: Chia sẻ tình trạng trên Zalo SOS. Các thông tin cần thiết bao gồm vị trí, tình trạng, yêu cầu cứu hộ/cứu trợ.

Bước 2: Thông tin SOS được gửi tự động lên "Bản đồ Zalo SOS" và hiển thị dạng chấm đỏ tại vị trí tương ứng kèm với thông tin tọa độ chi tiết.

Bước 3: Lực lượng chức năng và cộng đồng xung quanh có thể nhận diện điểm báo và sử dụng bộ lọc để xác định những nạn nhân ở gần nhất.

Bước 4: Sau khi hoàn tất cứu trợ, lực lượng cứu hộ sẽ bấm nút "Đánh dấu đã hỗ trợ" để cập nhật trạng thái trường hợp cứu trợ trên bản đồ, chấm đỏ sẽ chuyển thành màu xanh báo hiệu nhiệm vụ đã được xử lý.

Theo ghi nhận, hiện tại một số fanpage của cơ quan đã phát thông tin này để giúp cho công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn đang xảy ra lũ lụt một cách hiệu quả.

img

img

Bên cạnh tính năng Zalo SOS, Zalo cũng đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương, cơ quan quản lý phổ cập kiến thức về các loại hình thiên tai và cách phòng chống đến người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Mỗi năm, Zalo đã gửi đi hàng trăm triệu tin nhắn khẩn cấp về thiên tai đến người dùng. Chỉ riêng việc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã có 1 tỉ tin nhắn khẩn cấp được gửi đi trong 5 năm.


Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

