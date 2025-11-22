Cụ ông 77 tuổi thoát bẫy lừa đảo ngoạn mục ngay tại ngân hàng, thở phào vì giữ được gia sản 300 triệu

Ngày 19/11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Đông Lộc vừa kịp thời can thiệp, giúp một người dân trên địa bàn tránh khỏi bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông. Nạn nhân là ông N.H.Q. (77 tuổi, trú tại xóm Trường Sơn, xã Đông Lộc), người suýt mất trắng số tiền lớn vì tin lời kẻ gian.

Sự việc bắt đầu vào ngày 16/11, khi ông Q. liên tục nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an, thông báo ông Q. đang dính líu đến một chuyên án lớn liên quan đến ma túy và đường dây rửa tiền với giá trị hàng chục tỉ đồng. Các đối tượng liên tục dùng lời lẽ đe dọa, tạo áp lực tâm lý khiến cụ ông rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ tột độ.

Ông Q. đã bảo toàn được số tiền nhờ sự hỗ trợ của công an xã Đông Lộc

Lợi dụng sự thiếu tỉnh táo của nạn nhân lúc này, nhóm lừa đảo yêu cầu ông Q. phải chuyển gấp 300 triệu đồng vào một số tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp. Chúng ngụy tạo lý do đây là tài khoản của Viện kiểm sát, cần tiền để "xác minh phục vụ điều tra" và hứa sẽ trả lại sau khi chứng minh ông vô tội. Tin lời, ông Q. đã vội vã đến phòng giao dịch Ngân hàng Agribank trên địa bàn để thực hiện thủ tục chuyển tiền.

Nhận được tin báo về dấu hiệu bất thường, Công an xã Đông Lộc đã lập tức có mặt tại ngân hàng. Các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, trấn an tinh thần và kiên trì giải thích cho ông Q. hiểu rõ về các thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan tư pháp. Sau khi được phân tích thấu đáo, ông Q. đã bừng tỉnh, dừng giao dịch và may mắn bảo toàn được số tài sản trị giá 300 triệu đồng của mình.

Qua vụ việc này, cơ quan công an tiếp tục đưa ra khuyến cáo nóng đến người dân. Thủ đoạn giả danh công an, kiểm sát viên, nhân viên tòa án... gọi điện đe dọa để yêu cầu chuyển tiền là hình thức lừa đảo không mới nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào qua điện thoại, không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản hay mã OTP cho người lạ. Khi gặp các cuộc gọi nghi vấn, cần bình tĩnh tắt máy và liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.