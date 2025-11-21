Tính năng "Quả Chuối" từng giúp Google Gemini vượt mặt ChatGPT được nâng cấp phiên bản Pro: tạo ảnh với độ chính xác gần như hoàn hảo

Chỉ vài tháng trước, Google đã ra mắt Nano Banana, tên gọi thân mật mà người dùng dành cho model chỉnh sửa ảnh Gemini 2.5 Flash Image. Từ việc phục hồi ảnh cũ đến tạo ra những mô hình nhân vật mini, Nano Banana đã đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực chỉnh sửa ảnh, giúp những người sáng tạo nghiệp dư có thể thể hiện sự sáng tạo của mình một cách dễ dàng.

Hôm nay, Google chính thức giới thiệu Nano Banana Pro, còn được gọi là Gemini 3 Pro Image, model tạo và chỉnh sửa ảnh hiện đại nhất của hãng. Được xây dựng trên nền tảng Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro sử dụng khả năng suy luận tiên tiến và kiến thức thế giới thực của Gemini để trực quan hóa thông tin tốt hơn bao giờ hết.

Hình ảnh được tạo chính xác hơn

Điểm đột phá đầu tiên của Nano Banana Pro nằm ở khả năng tạo ra những hình ảnh chính xác, giàu ngữ cảnh dựa trên suy luận nâng cao. Với khả năng suy luận tiên tiến của Gemini 3, model này không chỉ tạo ra những hình ảnh đẹp mắt mà còn giúp người dùng tạo nội dung hữu ích hơn nhiều.

Chỉ một dòng prompt: Hãy tạo infographic để làm món Elaichi Chai và đây là kết quả

Người dùng có thể nhận được các bài giải thích giáo dục chính xác, infographic và sơ đồ giàu ngữ cảnh dựa trên nội dung được cung cấp hoặc các sự kiện từ thế giới thực.

Đặc biệt, Nano Banana Pro có thể kết nối với cơ sở kiến thức khổng lồ của Google Search để tạo nhanh ảnh minh họa cho công thức nấu ăn hoặc trực quan hóa thông tin thời gian thực như thời tiết hay thể thao. Điều này biến model từ một công cụ tạo ảnh đơn thuần thành một trợ lý thông minh có khả năng hiểu và áp dụng kiến thức thực tế.

Với Nano Banana pro mới, việc đọc và dịch truyện tranh nước ngoài chưa bao giờ dễ đến thế

Khả năng thứ hai khiến Nano Banana Pro trở nên độc đáo là việc tạo văn bản trong ảnh với độ chính xác và dễ đọc chưa từng có. Đây là model tốt nhất để tạo hình ảnh với văn bản được render chính xác và dễ đọc trực tiếp trong ảnh, dù người dùng muốn có một tagline ngắn hay cả một đoạn văn dài. Gemini 3 xuất sắc trong việc hiểu chiều sâu và sắc thái, điều này mở ra một thế giới khả năng mới với việc chỉnh sửa và tạo ảnh, đặc biệt là với văn bản.

Người dùng có thể tạo văn bản chi tiết hơn trong mockup hoặc poster với nhiều loại kết cấu, phông chữ và thư pháp khác nhau. Với khả năng suy luận đa ngôn ngữ được nâng cao của Gemini, người dùng có thể tạo văn bản bằng nhiều ngôn ngữ, hoặc bản địa hóa và dịch nội dung của mình để có thể mở rộng ra quốc tế hoặc chia sẻ nội dung dễ dàng hơn với bạn bè và gia đình.

Chỉ cần bản thiết kế, Nano Banana Pro đã tạo thành hình vẽ hoàn chỉnh

Về khả năng sáng tạo chuyên nghiệp, Nano Banana Pro mang đến những tiến bộ ấn tượng. Model có thể kết hợp lên tới 14 hình ảnh cùng một lúc và duy trì tính nhất quán cũng như sự giống nhau của tới 5 người.

Cho dù chuyển bản phác thảo thành sản phẩm hay bản thiết kế thành cấu trúc 3D chân thực, người dùng giờ đây có thể thu hẹp khoảng cách giữa ý tưởng và sản phẩm thực tế. Người dùng có thể áp dụng giao diện và cảm nhận trực quan mong muốn vào mockup một cách dễ dàng, đảm bảo thương hiệu của họ vẫn liền mạch và nhất quán trên mọi điểm chạm.

Nano Banana Pro còn đưa các điều khiển sáng tạo tiên tiến trực tiếp vào tay người dùng. Người dùng có thể chọn, tinh chỉnh và chuyển đổi bất kỳ phần nào của hình ảnh với khả năng chỉnh sửa cục bộ được cải thiện.

Điều chỉnh góc máy ảnh, thay đổi tiêu điểm và áp dụng phân loại màu sắc phức tạp, hoặc thậm chí chuyển đổi ánh sáng cảnh như thay đổi từ ban ngày sang ban đêm hoặc tạo hiệu ứng bokeh. Các sản phẩm sáng tạo sẵn sàng cho bất kỳ nền tảng nào, từ mạng xã hội đến in ấn, nhờ một loạt các tỷ lệ khung hình có sẵn và độ phân giải 2K và 4K.

Nano Banana Pro sẽ được triển khai như thế nào

Về mặt triển khai, Google đang tung Nano Banana Pro trên nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Người tiêu dùng và sinh viên có thể truy cập model mới này trên toàn cầu trong ứng dụng Gemini khi chọn tùy chọn tạo hình ảnh với model Thinking. Người dùng miễn phí sẽ nhận được hạn mức miễn phí giới hạn, sau đó sẽ quay lại sử dụng model Nano Banana gốc, trong khi thuê bao Google AI Plus, Pro và Ultra được hưởng hạn mức cao hơn.

Đối với các chuyên gia, Google đang nâng cấp tính năng tạo hình ảnh trong Google Ads lên Nano Banana Pro để đưa sức mạnh sáng tạo và chỉnh sửa hiện đại trực tiếp vào tay các nhà quảng cáo trên toàn cầu. Model này cũng đang được triển khai cho khách hàng Workspace trong Google Slides và Vids.

Các nhà phát triển và doanh nghiệp có thể bắt đầu sử dụng trong Gemini API, Google AI Studio và Google Antigravity để tạo layout UX và mockup phong phú. Đối với những người sáng tạo chuyên nghiệp, Nano Banana Pro đang được triển khai cho thuê bao Google AI Ultra trong Flow, công cụ làm phim AI của Google, mang lại nhiều độ chính xác và kiểm soát hơn đối với khung hình và cảnh.

Google cũng đặc biệt chú trọng đến vấn đề xác định hình ảnh được tạo bởi AI. Công ty tin rằng điều quan trọng là phải biết khi nào một hình ảnh được tạo ra bởi AI, vì vậy tất cả phương tiện được tạo bởi các công cụ của Google đều được nhúng watermark kỹ thuật số SynthID không thể nhìn thấy được.

Hôm nay, Google đang đưa một công cụ xác minh mạnh mẽ trực tiếp vào tay người tiêu dùng. Người dùng giờ đây có thể tải một hình ảnh lên ứng dụng Gemini và đơn giản hỏi xem nó có được tạo ra bởi Google AI hay không, nhờ công nghệ SynthID.

Ngoài SynthID, Google sẽ duy trì watermark có thể nhìn thấy, biểu tượng ngôi sao Gemini, trên các hình ảnh được tạo bởi người dùng miễn phí và cấp Google AI Pro để làm cho hình ảnh dễ phát hiện hơn.

Tuy nhiên, nhận ra nhu cầu về một canvas trực quan sạch sẽ cho công việc chuyên nghiệp, Google sẽ loại bỏ watermark có thể nhìn thấy khỏi hình ảnh được tạo bởi thuê bao Google AI Ultra và trong công cụ phát triển Google AI Studio.

Với Nano Banana Pro, người dùng giờ đây có sự lựa chọn rõ ràng: Nano Banana gốc cho việc chỉnh sửa nhanh và thú vị, hoặc Nano Banana Pro cho các tác phẩm phức tạp đòi hỏi chất lượng cao nhất và kết quả tinh vi về mặt thị giác. Sự ra mắt của Nano Banana Pro đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đưa các công cụ sáng tạo chuyên nghiệp vào tay mọi người.