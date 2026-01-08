Công nghệ 8/1: OpenAI ra mắt AI về sức khỏe, Samsung lên tiếng về giá RAM tăng

OpenAI ra mắt ChatGPT Health

OpenAI vừa công bố ChatGPT Health, một phiên bản chuyên biệt của ChatGPT tập trung vào lĩnh vực sức khỏe. Sản phẩm mới sẽ được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng ChatGPT.

OpenAI đưa AI vào chăm sóc sức khỏe. (Nguồn: OpenAI)

Theo OpenAI, có tới 230 triệu lượt câu hỏi liên quan đến sức khỏe mỗi tuần được gửi đến ChatGPT. Con số này cho thấy người dùng đang coi AI như một kênh tham khảo quan trọng khi cần giải đáp thắc mắc về y tế, từ triệu chứng bệnh đến lời khuyên chăm sóc sức khỏe.

ChatGPT Health được thiết kế để cung cấp câu trả lời rõ ràng, dễ hiểu và dựa trên nguồn y tế uy tín. OpenAI nhấn mạnh rằng công cụ này không thay thế bác sĩ, mà đóng vai trò hỗ trợ người dùng tiếp cận kiến thức y tế một cách nhanh chóng và có định hướng.

Samsung cảnh báo giá tăng vì RAM

Samsung vừa đưa ra cảnh báo rằng chi phí sản xuất bộ nhớ RAM đang tăng đáng kể, và điều này có thể dẫn đến việc giá các thiết bị điện tử tăng trong thời gian tới. Đây là động thái hiếm hoi từ một nhà sản xuất lớn, cho thấy áp lực chi phí đang ảnh hưởng trực tiếp đến ngành công nghiệp bán dẫn.

Theo Samsung, giá DRAM đã tăng hơn 20% trong quý gần đây, và xu hướng này có thể tiếp tục trong năm 2026. Nguyên nhân chính là do nguồn cung hạn chế và nhu cầu phục hồi mạnh mẽ từ các lĩnh vực như AI, điện thoại thông minh và máy chủ.

Samsung dường như đang thăm dò dư luận trước khi đưa ra thông báo chính thức. (Nguồn: Samsung)

Việc giá RAM tăng sẽ ảnh hưởng đến giá thành của các sản phẩm như điện thoại, laptop, máy tính bảng và các thiết bị AI. Người tiêu dùng có thể sẽ phải trả thêm tiền cho các mẫu máy mới ra mắt trong năm nay, đặc biệt là các thiết bị có cấu hình cao hoặc dung lượng bộ nhớ lớn.

Samsung cho biết họ đang xem xét lại chiến lược sản xuất và định giá để đối phó với tình hình chi phí tăng. Tuy nhiên, hãng cũng thừa nhận rằng việc giữ giá ổn định sẽ rất khó khăn nếu xu hướng tăng giá RAM tiếp tục kéo dài.

Realme trở thành thương hiệu con của Oppo

Ngày 7/1, Realme – hãng smartphone Trung Quốc – thông báo sẽ được tích hợp vào Oppo như một thương hiệu con. Động thái này nhằm mục tiêu tận dụng nguồn lực chung và cắt giảm chi phí, khi cả hai cùng thuộc tập đoàn BBK Electronics.

Realme chính thức gia nhập hệ sinh thái Oppo. (Nguồn: Realme)

Realme hiện có mặt tại Ấn Độ, Đông Nam Á và châu Âu, nơi hãng tập trung vào phân khúc smartphone giá phải chăng. Việc trở thành subbrand của Oppo được kỳ vọng sẽ giúp Realme mở rộng sức cạnh tranh và tận dụng hệ sinh thái công nghệ của Oppo.

Sự thay đổi này phản ánh xu hướng tái cấu trúc trong ngành smartphone Trung Quốc, khi các thương hiệu cùng tập đoàn hợp nhất để tối ưu chi phí và tăng sức mạnh thị trường. Với Oppo, việc bổ sung Realme sẽ giúp hãng củng cố vị thế toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.