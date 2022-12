Công nhân ngóng thưởng Tết

Sau 1 năm làm việc vất vả, thưởng Tết luôn là khoản tiền mà người lao động (NLĐ) nào cũng mong chờ. Anh Lê Văn Tâm, công nhân (CN) một công ty đóng tại KCN Tân Bình (quận Tân Phú, TP HCM), cho biết 6 tháng qua, do công ty khan hiếm đơn hàng nên anh và nhiều đồng nghiệp chỉ làm việc cầm chừng. Năm ngoái, mỗi CN được thưởng Tết 1 tháng lương, còn năm nay đến thời điểm này vẫn chưa nghe ban giám đốc công bố có thưởng hay không.

Thấp thỏm ngóng chờ

Từ đầu tháng 10-2022, anh Nguyễn Minh Hiếu, CN Công ty TNHH Long Rich Việt Nam (KCX Linh Trung II, TP Thủ Đức, TP HCM), phải nghỉ làm thứ bảy. Mới đây, anh nhận được thông báo sẽ tiếp tục nghỉ vào thứ sáu. Ngày nghỉ của CN sẽ được trừ vào phép năm; nếu hết phép năm, CN sẽ được hưởng 75% lương tối thiểu vùng.

Anh Hiếu cho hay trước đây thu nhập của anh khoảng 10-12 triệu đồng/tháng, chủ yếu từ nguồn tăng ca. Từ khi doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn về đơn hàng, thu nhập của anh giảm từ 3-4 triệu đồng/tháng. Thu nhập giảm sâu trong khi vợ mới sinh con nên anh Hiếu phải xin một chân phụ việc tại một quán ăn gần công ty để có đồng vô đồng ra. Có hôm anh phải làm đến 24 giờ. "Tết năm ngoái, dù khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh nhưng công ty vẫn thưởng Tết cho CN từ 1-3 tháng lương/người. Năm nay, ban giám đốc chưa nói gì đến việc thưởng Tết nên CN cứ sống trong tâm trạng thấp thỏm" - anh Hiếu bày tỏ.

Công nhân Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (quận Bình Tân, TP HCM) được thưởng Tết 1 tháng lương/người. Ảnh: CAO HƯỜNG

Sau 3 năm ở lại TP HCM ăn Tết, năm nay, chị Nguyễn Thị Hoa (quê Thanh Hóa), CN Công ty TNHH Cân Nhơn Hòa (TP Thủ Đức, TP HCM), quyết định về quê. Bốn tháng qua, do đơn hàng của DN giảm nên chị Hoa và nhiều đồng nghiệp chỉ làm 5 ngày/tuần. Thu nhập giảm khiến chị phải xoay xở đủ cách mới đủ trang trải. Những năm trước, từ giữa tháng 12, công ty chị Hoa đã thông báo thưởng Tết cho NLĐ. Năm nay, Tết Nguyên đán rất gần nhưng chị Hoa vẫn chưa có thông tin gì về thưởng Tết. "Xa nhà nhiều năm nên tôi rất muốn về thăm bố mẹ. Tình hình DN khó khăn như vậy thì khó trông chờ vào thưởng Tết" - chị Hoa bộc bạch.

Động viên người lao động

Khó khăn về đơn hàng khiến hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Sambu Vina Sports (sản xuất các loại vali, túi xách; đóng tại huyện Hóc Môn, TP HCM) bị ảnh hưởng. Từ đầu năm đến nay, công ty không tăng ca và đến giữa tháng 11-2022, CN được bố trí nghỉ luân phiên thứ bảy (2 tuần/lần).

Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Tết năm nay cũng kéo dài đến 18 ngày (từ 28-12 đến 15-1 âm lịch). Các ngày nghỉ thêm ngoài lịch nghỉ Tết theo quy định sẽ được trừ vào phép năm 2023 để bảo đảm thu nhập cho NLĐ. Để giữ chân NLĐ, Tết Nguyên đán năm nay, công ty vẫn quyết định duy trì khoản thưởng bằng mọi năm là 1 tháng lương. Bên cạnh đó, Công đoàn công ty cũng tặng mỗi người 1 phần quà, gồm quà và tiền mặt trị giá 600.000 đồng. Thông tin này khiến tập thể CN phấn khởi.

Cũng gặp không ít khó khăn về đơn hàng nhưng Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (quận Bình Tân, TP HCM) vẫn cố gắng với mức thưởng Tết là 1 tháng lương thực lĩnh (khoảng 9 triệu đồng/người) để động viên CN. Công đoàn công ty cũng sẽ có thêm phần quà Tết và lì xì đầu năm 500.000 đồng/người. Dịp Tết năm nay, Công ty TNHH May mặc Song Ngọc vinh dự được LĐLĐ TP HCM chọn là địa điểm tổ chức chương trình "Tết sum vầy" dành cho 400 gia đình CN có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết tại quận Bình Tân, trong đó có 200 gia đình CN đang làm việc tại công ty, tham dự.

"Đây là chương trình ý nghĩa và có giá trị động viên tinh thần rất lớn đối với CN tại công ty và các DN lân cận trong bối cảnh khó khăn hiện nay" - ông Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn công ty, bày tỏ.

Tại Công ty Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung I, TP Thủ Đức, TP HCM), do đơn hàng sụt giảm từ 20%-30% nên ban giám đốc không tổ chức tăng ca như trước nhưng bảo đảm không CN nào bị mất việc. Năm nay, công ty cố gắng giữ mức thưởng Tết cho CN từ 1,8-2,2 tháng lương/người, tương đương mỗi CN sẽ được thưởng hơn 13 triệu đồng. Công đoàn cũng tặng quà Tết cho tất cả NLĐ.

Thưởng Tết giảm một nửa

Ngay từ đầu năm 2022, các công ty sợi, dệt thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã đối mặt với nhiều khó khăn về đơn hàng, đỉnh điểm là từ quý III/2022 khi đơn hàng ở các nhà máy may sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu từ Công đoàn Dệt May Việt Nam, các DN phía Nam với khoảng 50.000 lao động vẫn thưởng Tết từ 1-1,5 tháng lương cho CN, bằng một nửa so với năm 2022.