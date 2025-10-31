Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công nhân rơi xuống khoang nước trong lò hạt nhân, uống phải thứ nguy hiểm: Kết quả đo đáng sợ

31-10-2025 - 13:45 PM | Tài chính quốc tế

Người này đang được mang đi giám định y khoa cẩn thận.

Một công nhân tại Nhà máy Điện hạt nhân Palisades ở bang Michigan (Mỹ) đã rơi vào khoang nước trong lò phản ứng hạt nhân khi đang thực hiện công việc bảo trì, và nuốt phải một ít nước làm mát phóng xạ trước khi được cứu và khử nhiễm.

Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ (NRC) đã xác nhận sự cố xảy ra vào khoảng 9:30 sáng ngày 21 tháng 10, bên trong tòa nhà bao bọc của nhà máy.

Theo báo cáo sơ bộ của NRC, kết quả đo sau đó cho thấy khoảng 300 lần nhiễm xạ mỗi phút trên tóc của người công nhân (tóc của công nhân phát ra 300 hạt phóng xạ được phát hiện mỗi phút). Đến 4:30 chiều, người này được đưa ra khỏi nhà máy để giám định y khoa kỹ hơn.

Công nhân rơi xuống khoang nước trong lò hạt nhân, uống phải thứ nguy hiểm: Kết quả đo đáng sợ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nick Culp, Giám đốc cấp cao phụ trách Quan hệ Chính phủ và Truyền thông của Holtec - công ty sở hữu nhà máy, cho biết tất cả các quy trình an toàn đã được tuân thủ. "Trong khi làm việc bên trong tòa nhà cách ly, công nhân của Palisades đã rơi xuống khoang nước. Người này đã được hỗ trợ kịp thời, được đánh giá, theo dõi và khử nhiễm theo các tiêu chuẩn và quy trình an toàn đã được thiết lập trong ngành".

Holtec lưu ý rằng người này đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ, bao gồm cả áo phao, vốn là trang bị bắt buộc khi làm việc gần khoang lò phản ứng mà không có rào chắn. Công ty cũng nhấn mạnh rằng các đánh giá về phóng xạ vẫn đang được tiến hành, mặc dù mức độ phơi nhiễm dự kiến sẽ thấp hơn nhiều so với giới hạn an toàn theo quy định.

Nhà máy điện hạt nhân Palisades, tọa lạc dọc Hồ Michigan ở thị trấn Covert, đã trải qua vài năm đầy biến động. Từng được lên kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2022, lò phản ứng 800 Megawatt này hiện đang được khôi phục dưới quyền sở hữu của Holtec. Công ty đã và đang chuẩn bị cho việc tái khởi động toàn bộ nhà máy, mô tả nỗ lực này là một bước chuyển lịch sử từ giai đoạn ngừng hoạt động sang giai đoạn vận hành trở lại.

Chỉ vài ngày trước vụ tai nạn, Palisades đã nhận được nhiên liệu hạt nhân mới - tổng cộng 68 cụm lò - đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc tái khởi động. Bộ Năng lượng Mỹ đã cấp phép khởi động lại nhà máy vào tháng 8/2025, cho phép nhà máy sản xuất điện trở lại sau nhiều năm ngừng hoạt động.

Quốc gia duy nhất sở hữu 29 lò hạt nhân đang xây dựng: Đứng số 1 thế giới với khoản đầu tư 818 tỷ USD

Theo Trang Ly

