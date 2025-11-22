Công trình 3.500 tuổi khó hiểu nhất nước Mỹ vừa được vén màn bí ẩn

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

22-11-2025 - 10:55 AM | Tài chính quốc tế

Người cổ đại đã di chuyển lượng đất tương đương 140.000 xe tải để xây dựng công trình kỳ lạ gồm các gò đất và 6 dãy đất hình chữ C khổng lồ.

Theo SciTech Daily, nghiên cứu mới vừa vén màn bí ẩn về khu di tích Poverty Point, một công trình được UNESCO công nhận là di sản thế giới dù không biết đích xác nó được xây dựng với ý đồ gì.

Poverty Point là một tập hợp các gò đất và dãy đất hình chữ C khổng lồ dọc theo sông Mississippi, địa phận bang Lousiana - Mỹ ngày nay.

Công trình này được các nhóm săn bắt hái lượm tạo nên khoảng 3.500 năm trước, sử dụng lượng đất tương đương 140.000 xe tải - không có ngựa hay bánh xe.

Công trình 3.500 tuổi khó hiểu nhất nước Mỹ được vén màn bí ẩn - Ảnh 1.

Di sản thế giới Poverty Point là một công trình kỳ lạ với những gò đất lớn và những dãy đất hình chữ C dọc bờ sông Mississippi - Ảnh: ĐẠI HỌC WASHINGTON Ở ST LOUIS

Giả thuyết được quan tâm nhiều nhất trước đây cho rằng Poverty Point chỉ có thể được xây dựng bởi một xã hội có cấu trúc chặt chẽ, đứng đầu bởi các tù trưởng, với nhiều thế hệ cùng chung tay góp sức.

Tuy nhiên các bằng chứng mới đã giúp nhóm nghiên cứu đưa ra một kịch bản khác: Thay vì là một khu định cư lâu đời, Poverty Point là một địa điểm tụ họp tạm thời, nơi hàng ngàn người từ khắp vùng Đông Nam và Trung Tây tụ tập để buôn bán, giao lưu, làm việc và thực hành các nghi lễ.

Các cuộc khảo sát thực địa không tìm thấy bất kỳ địa điểm chôn cất hay di tích của những ngôi nhà lâu đời nào quanh Poverty Point, những thứ mà một khu định cư lẽ ra phải có.

Một manh mối khác là thời điểm công trình bí ẩn này được xây dựng thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, bao gồm các đợt lũ lụt lớn.

Vì vậy, các tác giả cho rằng công trình Poverty Point đã được xây dựng để thực hiện các nghi lễ và để lại những vật phẩm hiến tế quý giá, nhằm cầu nguyện sự bình an, tránh được thiên tai.

Giáo sư Kidder cũng đã dành nhiều năm trò chuyện với những cộng đồng người bản địa ở khu vực. Những cuộc trò chuyện đó đã củng cố lý thuyết của ông rằng người dân xây dựng Poverty Point với mục đích nghi lễ.

Theo Thu Anh

Người lao động

