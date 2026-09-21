Công trình chưa từng có tại Việt Nam sắp về đích: 50 trụ cột của nhà biểu diễn 4.030 chỗ lớn hơn nơi trao giải Oscar dần lộ diện, hệ giàn và khung đỡ mái 3.000 tấn lắp dựng xong

Trên công trường, từng cấu kiện lớn được cẩu lên, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí. Các đường cong vươn cao dần hiện rõ, tạo nên diện mạo đặc trưng của công trình văn hóa – nghệ thuật quy mô 4.030 chỗ.

Hệ cột bao quanh nhà hát không chỉ giữ vai trò kết cấu, nâng đỡ phần mái có quy mô lớn và kiến trúc phức tạp, mà còn là một phần quan trọng trong câu chuyện thiết kế của công trình.

Các đường cong của Nhà biểu diễn đa năng vươn cao dần hiện rõ.

Theo đại diện bộ phận Xây dựng Dự án Trung tâm Hội nghị APEC và nhà hát Đa năng (Thuộc tập đoàn Sun Group), đến giữa tháng 9, gần 30 trong tổng số 50 cột đã được lắp đặt hoàn thiện. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến trong khoảng một tuần, việc lắp đặt cột này sẽ hoàn thiện đồng bộ.

Cùng với việc đẩy nhanh lắp dựng hệ cột, nhiều hạng mục kết cấu quan trọng của Nhà biểu diễn đa năng đã hoàn thành. Khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép đã được thi công, giúp hình khối chính của công trình cơ bản định hình. Hệ giàn và khung đỡ mái của khối nhà hát hình tròn, với tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn, cũng hoàn tất lắp dựng. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành khép kín mặt ngoài trong quý IV/2026 và phần nội thất vào ngày 31/3/2027.

Hệ cột bao quanh nhà hát giữ vai trò kết cấu, nâng đỡ phần mái có quy mô lớn và kiến trúc phức tạp.

Nhà biểu diễn đa năng được thiết kế theo dạng khối tròn, biểu tượng cho Trời, đặt cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm mang hình khối vuông, biểu trưng cho Đất. Tổng thể thiết kế của cụm công trình đặc biệt quan trọng này trong các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc gợi nhắc quan niệm “Trời tròn – Đất vuông” trong văn hóa phương Đông.

Câu chuyện nguồn cội tiếp tục được thể hiện qua 50 cột bao quanh nhà hát, ẩn dụ cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển trong truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”. Hình dáng vươn cao, đan xen của hệ cột đồng thời gợi liên tưởng đến lũy tre làng – hình ảnh quen thuộc trong không gian văn hóa Việt.

Hệ giàn và khung đỡ mái của khối nhà hát hình tròn có tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn.

Khi hoàn thiện, hệ mái sẽ tiếp nối câu chuyện nguồn cội bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại, với những lớp mái gợi hình vảy rồng và truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.

Được khởi công vào quý IV/2025, Nhà hát đa năng có diện tích mái 17.250 m², tổng diện tích sàn xây dựng 54.680 m², gồm 6 tầng nổi và một tầng hầm. Khi hoàn thành, công trình dự kiến sẽ là nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc APEC 2027 cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện.

Với sức chứa hơn 4.000 chỗ, công trình thuộc nhóm nhà hát có quy mô hàng đầu châu Á, lớn hơn Dolby Theatre tại Mỹ – địa điểm quen thuộc của lễ trao giải Oscar với khoảng 3.400 chỗ ngồi.

Những lớp mái gợi hình vảy rồng và truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.

Cùng với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng là một hạng mục quan trọng trong quần thể hạ tầng mới đang được kiến tạo tại Phú Quốc. Quần thể này sẽ kết nối với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mở rộng, đại lộ ĐT.975, tuyến đường sắt đô thị LRT cùng hệ thống nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí do Sun Group đầu tư tại khu vực lân cận.

Hình phối cảnh của Nhà biểu diễn đa năng.

Hệ thống hạ tầng đồng bộ được kỳ vọng giúp Phú Quốc đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đồng thời nâng cao năng lực đăng cai các sự kiện quốc tế trong tương lai.

Ảnh: Sun Group﻿