Công ty an ninh mạng thuộc Vingroup muốn huy động 20 triệu USD để tiến sang Châu Âu

Theo thông tin từ DealStreetAsia, VinCSS - công ty an ninh mạng thuộc sở hữu tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu hoàn thành vòng cấp vốn Series B trị giá 20 triệu USD vào tháng 10 năm nay. Doanh nghiệp này hiện đang đàm phán với 7 nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm Singtel Innov8, Gobi Partners, Kvision, Google, MonteCristo Capital AG, SWC Global, Bright Pixel và Boulevard Capital Partners.

"VinCSS đang thảo luận vấn đề này với hai nhà đầu tư tiềm năng khác. Chúng tôi đã ký NDA (thoả thuận bảo mật) và đang bắt đầu quá trình thẩm định", ông Hải Nguyễn, Giám đốc huy động vốn của VinCSS, nói với DealStreetAsia. Vòng gọi vốn được coi là nguồn tài trợ bên ngoài đầu tiên của VinCSS, nhằm mục đích hỗ trợ cho việc mở rộng tại thị trường châu Âu.

Ông Hải Nguyễn cũng cho biết cho biết 20% số tiền thu về sẽ đầu tư vào R&D (nghiên cứu và phát triển), 50% vào tiếp thị để tăng gấp đôi doanh thu hàng năm trong ba năm tới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tuyển dụng nhân tài, 30% còn lại dùng vào các thương vụ M&A tiềm năng đối với các doanh nghiệp an ninh mạng ở các thị trường khác.

Được thành lập từ năm 2018, VinCSS là công ty con của tập đoàn Vingroup, có Giám đốc điều hành ông Đỗ Ngọc Duy Trác là một trong những thành viên sáng lập. Đến nay VinCSS đã có các sản phẩm trong các lĩnh vực như: An ninh bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin, quản lý định danh và truy cập, an ninh bảo mật IoT trong chuỗi cung ứng và logistics, cùng với giải pháp đảm bảo an ninh bảo mật cho ô tô thông minh.

Vingroup cho biết sẵn sàng giảm tỷ lệ sở hữu tại VinCSS, tùy thuộc vào các cuộc thảo luận đang diễn ra với các nhà đầu tư. Theo tiết lộ, kể từ khi được thành lập, tập đoàn của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã đầu tư 17 triệu USD vào VinCSS.

VinCSS đang lên kế hoạch cho chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế, trong đó bước đầu là tương tác với các kênh B2C (doanh nghiệp với khách hàng - business to consumer) của các nhà phân phối địa phương để thiết lập nhận diện thương hiệu các sản phẩm và giải pháp của mình.

Cũng theo ông Hải, trong giai đoạn đầu, công ty đặt mục tiêu mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách tập trung bán hàng B2B cho các tập đoàn lớn..



Theo Statista, doanh thu thị trường an ninh mạng của Việt Nam dự kiến đạt 311,8 triệu USD vào năm 2024; và 565 triệu USD vào năm 2028, tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 16,02%.

Không gian an ninh mạng Đông Nam Á đã chứng kiến hoạt động đáng kể vào năm ngoái. Vào tháng 10, Viễn thông Singapore (Singtel) đã đồng ý bán toàn bộ cổ phần của mình tại Trustwave Holdings, công ty an ninh mạng của tập đoàn này. kinh doanh cho MC2 Titanium LLC với giá 205 triệu USD.

Đầu tháng 8, công ty dẫn đầu về an ninh mạng toàn cầu Bitdefender đã mua lại Horangi Cyber Security có trụ sở tại Singapore vì nó tìm cách đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp tiên tiến cũng như quản lý tuân thủ và quản trị trong môi trường nhiều đám mây.

Vào tháng 1/2023, công ty an ninh mạng Blackpanda có trụ sở tại Singapore đã huy động được 15 triệu đô la trong vòng Series A do Primavera Venture Partners và Gaw Capital Partners, trong khi PingSafe công bố huy động được 3,3 triệu USD trong vòng tài trợ hạt giống do Surge chủ trì, chương trình mở rộng quy mô của Peak XV Partners (trước đây là Sequoia Capital India & Southeast Asia), vào tháng 7.