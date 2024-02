Hai công ty mới 'về tay' Coteccons có gì đặc biệt?

CTCP Xây dựng Coteccons (MCK: CTD, sàn HoSE) vừa công bố hoàn tất thủ tục giao dịch mua lại 100% vốn góp hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam) và Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam (UG M&E). Điểm chung của hai công ty này là hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng và đều có vốn đầu tư nước ngoài.

Dù đã khẳng định tên tuổi trong phân khúc xây dựng dân dụng và công nghiệp nhưng với thương vụ này, Coteccons cho thấy tham vọng trong mảng xây dựng hạ tầng như sân bay, các tuyến đường giao thông và nhiều dự án công cộng khác.

Coteccons thâu tóm hai doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng.

Trước đó vào tháng 12/2023, Coteccons đã phê duyệt chủ trương mua lại 100% vốn của một công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ điện (M&E) nhằm mục đích mở rộng hoạt động và tạo ra sự đa dạng hóa và nâng cao thương hiệu của CTD trên thị trường.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam) được thành lập ngày 25/6/2008, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Công ty chuyên cung cấp thiết kế hệ thống nhôm kính mặt tiền, chế tạo, lắp đặt và dịch vụ quản lý dự án cho các dự án trung và cao cấp).

Trụ sở chính của công ty tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bà Vũ Hoài Thu giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Theo đăng ký thay đổi doanh nghiệp ngày 22/3/2019, Sinh Nam Metal (Việt Nam) có vốn điều lệ hơn 25 tỷ đồng, gồm hai cổ đông là Kim Teck Industries Pte Ltd (Singapore) sở hữu 50,24% và Kim Teck Corporation Pte Ltd (British Virgin Islands) nắm 49,76% vốn.

Đến tháng 3/2022, công ty tăng vốn lên hơn 50 tỷ đồng và tháng 11/2023 tiếp tục tăng lên 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi.

Sinh Nam Metal giới thiệu có nhà máy 10.000 m2 đặt tại khu công nghiệp VSIP – Bình Dương với năng với năng suất 300 m2 cửa sổ và cửa đi, 100-150 m2 mặt dựng nhôm kính, 200-300 m2 panel mỗi ngày. Ngoài các dự án căn hộ chung cư và khách sạn, Sinh Nam Metal từng thi công vách kính trong nhà, cửa đi và kính hệ spider cho sân bay Nội Bài.

Doanh nghiệp còn lại là UG M&E thành lập vào tháng 5/2007, chuyên thi công lắp đặt hệ thống cơ điện (M&E), trụ sở chính tại TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2015, UG M&E có vốn điều lệ 6,4 tỷ đồng do Greatearth Pte. Ltd (Singapore) sở hữu 100% vốn. Ông Tai Chee Yick (quốc tịch Singapore) giữ chức Tổng Giám đốc. Tới tháng 2/2022, ông Lâm Thành Đức thay ông Yick chức vụ trên.

Theo tìm hiểu, công ty mẹ của UG M&E đã thực hiện các công trình kỹ thuật cơ điện quy mô lớn của Singapore như ION Orchard, Marina Bay Sands, sân bay Jewel Changi.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, Coteccons sở hữu 2 công ty con trực tiếp và hai công ty con gián tiếp. Trong đó, các Công ty sở hữu trực tiếp gồm Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons và Công ty TNHH Covestcons.

Bên cạnh đó, Coteccons còn đầu tư vào hai Công ty liên kết gồm CTCP Đầu tư Hạ tầng FCC và CTCP Thương mại Quảng Trọng; và nắm giữ 14,43% vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons (hạch toán đầu tư vào đơn vị khác).

Về tình hình kinh doanh, Coteccons vừa qua đã công bố BCTC hợp nhất quý II/2024. Đây là quý thứ 2 mà CTD thay đổi niên độ tài chính (năm tài chính 2024 sẽ tính đầy đủ trên 12 tháng, từ ngày 1/7/2023 đến 30/6/2024).

Theo BCTC hợp nhất quý II/2024 (từ 1/10/2023 tới 31/12/2023), CTD ghi nhận doanh thu 5.660 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước, đạt 69 tỷ đồng.

Luỹ kế cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc vào ngày 31/12/2023, CTD ghi nhận doanh thu 9.783tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 136 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần cùng kỳ năm trước, đồng thời là mức cao nhất kể từ quý I/2021.