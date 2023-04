Công ty bán đồ ăn trên máy bay báo lãi cao nhất trong vòng 15 quý

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã : NCS) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt gần 149 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt hơn 28 tỷ đồng, gấp 10 lần so với cùng kỳ. Theo đó, biên lãi gộp cải thiện mạnh từ 5% quý 1/2022 lên đến 19% trong quý đầu năm 2023.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 đạt 10,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 6 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 15 quý (kể từ quý 2/2019).

Theo giải trình từ phía NCS, thị trường hàng không nội địa trong quý 1/2023 đã phục hồi hoàn toàn và có tăng trưởng cao về doanh thu, sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Thị trường quốc tế bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc khi các hãng hàng không nối lại đường bay và tăng chuyến. Do đó, doanh thu và lợi nhuận quý đầu năm tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản NCS đạt gần 523 tỷ đồng, tăng nhẹ 10 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó tài sản ngắn hạn tăng 11% lên hơn 168 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn cũng gia tăng đáng kể, từ 67 tỷ đồng đầu năm lên tới 111 tỷ đồn, chủ yếu tăng mạnh phải thu ngắn hạn của khách hàng. Ngoài ra, NCS ghi nhận khoản lỗ lũy kế đến hết quý 1/2023 đạt hơn 87 tỷ đồng.