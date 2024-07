Công ty bán giấy trên sàn chứng khoán Việt Nam bất ngờ có biến

Thị trường chứng khoán quay đầu giảm mạnh sau 6 phiên tăng liên tiếp, cổ phiếu của CTCP HHP Global (mã HHP) lại bất ngờ ngược dòng tăng kịch trần lên mức 10.000 đồng/cp, cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây. Khối lượng giao dịch hơn 1 triệu đơn vị, cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Đáng chú ý, cổ phiếu này còn "trắng bên bán" với dư mua giá trần hàng chục nghìn đơn vị.

Ngay trước khi cổ phiếu bất ngờ tăng bốc đầu, HHP Global đã thông qua nghị quyết HĐQT về các nội dung của Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các văn bản liên quan được ký kết giữa công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Tiên Sơn (VietinBank Tiên Sơn).

Theo đó, giới hạn tín dụng là hơn 1.145 tỷ đồng, bao gồm 400 tỷ đồng tín dụng ngắn hạn và 745 tỷ đồng tín dụng dài hạn. Trong đó, tín dụng ngắn hạn nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh giấy bao bì và các sản phẩm liên quan thuộc ngành giấy của công ty. Tín dụng dài hạn để tài trợ toàn bộ dư nợ gốc vay tại Ngân hàng Bảo Việt công ty đã giải ngân để thanh toán các chi phí hợp lệ, hợp pháp đầu tư dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà.

HHP Global tiền thân là CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, được thành lập tháng 11/2012, với lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất giấy bao bì. Từ số vốn góp ít ỏi ban đầu (18 tỷ đồng) để thực hiện dự án Tái cấu trúc nhà máy sản xuất giấy Đức Dương, đến nay, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên hơn 865 tỷ đồng.

Năm 2024, HHP Global lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 1.850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 44,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 66% và 113% so với thực hiện năm 2023. Quý đầu năm, HHP Global ghi nhận gần 412 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ 2023 và hoàn thành 22% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ và hoàn thành 13% kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 trước đó cũng đã thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tại Công ty Giấy Hoàng Hà Phú Yên lên mức tối thiểu 65% và tối đa không vượt quá 80%.

Đồng thời, trình ĐHĐCĐ phương án thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty năm 2023-2024. Cụ thể, HHP Global sẽ dùng 100 tỷ đồng dự kiến thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng để góp vốn vào công ty Giấy Hoàng Hà Phú Yên.

Về chủ trương hỗ trợ công ty con này, HHP cho biết sẽ tiếp tục điều động cán bộ, chuyên gia có kinh nghiệm triển khai dự án Nhà máy HHPPaper Hải Phòng tham gia hỗ trợ công tác quản lý, lựa chọn công nghệ, thiết bị, chọn thầu, thương thảo hợp đồng với các nhà thầu… và các công việc liên quan đến dự án nhà máy sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm của công ty con.