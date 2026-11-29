Công ty công nghệ thần kinh Neuralink do tỷ phú Elon Musk sáng lập vừa chính thức thông báo đã nhận được giấy phép phê duyệt từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để khởi động chương trình nghiên cứu lâm sàng mang tên LINK Pivotal Study. Đây là cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn quyết định đầu tiên tại Mỹ dành cho một thiết bị giao diện não - máy tính (BCI) được phẫu thuật cấy ghép trực tiếp vào bên trong hộp sọ con người.

Trong quy trình kiểm định y tế khắt khe của FDA, các thử nghiệm trước đây của Neuralink mới chỉ dừng ở giai đoạn đánh giá tính khả thi ban đầu với quy mô nhỏ nhằm kiểm tra xem thiết bị có hoạt động được hay không. Việc bước sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng then chốt (Pivotal Trial) đồng nghĩa với việc thiết bị chip não của hãng đang bước vào kỳ sát hạch toàn diện cuối cùng về độ an toàn và hiệu quả điều trị lâu dài trước khi nộp hồ sơ xin cấp phép lưu hành thương mại đại trà.

Robot phẫu thuật cấy chip não của Neuralink được giới thiệu tại một sự kiện. Ảnh minh họa: Leijurv/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Theo công bố từ Neuralink, cuộc thử nghiệm quy mô lớn mới được cấp phép sẽ tập trung vào nhóm bệnh nhân bị liệt cơ thể nghiêm trọng do mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Các bác sĩ và kỹ sư sẽ đo đạc mức độ ổn định khi người bệnh dùng suy nghĩ thuần túy trong não bộ để điều khiển con trỏ máy tính, gõ văn bản trên điện thoại thông minh và giao tiếp với người thân mà không cần cử động bất kỳ cơ bắp nào.

Quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý y tế Mỹ được đưa ra dựa trên nền tảng dữ liệu thực tế từ hơn 30 bệnh nhân đã được cấy chip Neuralink trong các đợt nghiên cứu thăm dò tại Mỹ, Canada và Anh thời gian qua. Nhóm hơn 30 người bệnh tiên phong này đã tích lũy tổng cộng hàng nghìn giờ sử dụng chip não độc lập tại nhà riêng để chơi cờ, thiết kế đồ họa và làm việc trên máy tính, tạo tiền đề quan trọng để công nghệ giao diện não - máy tính tiến gần hơn tới các bệnh viện.

Nguồn: Interesting Engineering, Techmeme