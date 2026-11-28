Mới đâ, Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, đã tổ chức Diễn đàn Cấp cao Visa Direct 2026 – Chuyên đề “Dòng chảy Thanh toán: Kết nối Chuyển tiền”, thảo luận về vai trò của hạ tầng thanh toán hiện có, công nghệ mới và sự hợp tác giữa các bên trong hỗ trợ sự phát triển của hoạt động chuyển tiền tại Việt Nam.

Khi kinh tế số và thương mại quốc tế của Việt Nam mở rộng, kỳ vọng đối với các giải pháp thanh toán cũng thay đổi. Người tiêu dùng và doanh nghiệp mong muốn có những phương thức chuyển và nhận tiền nhanh hơn, minh bạch và an toàn hơn, qua đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về kết nối các mạng lưới, nền tảng và công nghệ thanh toán.

Tiềm năng ngày càng mở rộng của hoạt động chuyển tiền tại Việt Nam

Hội nhập kinh tế quốc tế đang thúc đẩy các dòng tiền xuyên biên giới tại Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam nhận hơn 16 tỷ USD kiều hối, mức cao kỷ lục, trong khi tổng kim ngạch thương mại hàng hóa vượt 930 tỷ USD, tăng 18,2%.

Song song đó, nền kinh tế sáng tạo nội dung và lực lượng lao động tự do tại Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 người vào năm 2024. Hơn 97% trong tổng số một triệu doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Những xu hướng này đang góp phần thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp thanh toán có tốc độ xử lý nhanh hơn, minh bạch và khả năng đáp ứng linh hoạt hơn.

“Kinh tế số và thương mại quốc tế ngày càng mở rộng đang làm thay đổi kỳ vọng về cách dòng tiền vận hành tại Việt Nam. Cơ hội nằm ở việc kết nối các năng lực thanh toán khác nhau và quy tụ các bên trong hệ sinh thái để người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể chuyển tiền an toàn, liền mạch,” ông Kelvin Tanu Utomo, Trưởng Bộ phận Sản phẩm và Giải pháp, Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

Kết nối đa dạng phương thức chuyển tiền

Tại Đông Nam Á, thanh toán theo thời gian thực, giao diện lập trình ứng dụng (API) và các mô hình thanh toán số mới đang phát triển song song với hạ tầng thanh toán hiện hữu. Cơ hội không nằm ở việc một hạ tầng thanh toán thay thế hạ tầng khác, mà ở khả năng kết nối chúng để dòng tiền có thể lưu chuyển liền mạch hơn giữa các mạng lưới và thị trường.

Thông qua nền tảng Visa Direct, Visa hợp tác với các tổ chức tài chính, công ty công nghệ tài chính (fintech) và doanh nghiệp để hỗ trợ chuyển tiền trong nước và xuyên biên giới, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng và kết nối tới các điểm nhận tiền khác nhau.

“Hoạt động chuyển tiền tại Đông Nam Á đang thay đổi nhanh chóng nhờ sự xuất hiện của các hạ tầng thanh toán mới, khả năng tương tác ngày càng cao và dòng tiền xuyên biên giới gia tăng. Với Việt Nam, cơ hội nằm ở việc tăng cường kết nối giữa hệ sinh thái thanh toán trong nước đang mở rộng với các mạng lưới khu vực và toàn cầu, qua đó giúp dòng tiền được chuyển nhanh hơn, minh bạch và hiệu quả hơn giữa tài khoản, thẻ và ví điện tử. Khả năng liên thông có thể mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và mang đến cho người tiêu dùng, doanh nghiệp nhiều lựa chọn hơn trong cách gửi, nhận và quản lý tiền,” ông Rhidoi Krishnakumar, Phó Chủ tịch, Trưởng Khối Giải pháp Chuyển tiền (Visa Direct), Visa khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chia sẻ.

Công nghệ mới nổi mở ra những tiềm năng mới

Stablecoin (đồng tiền số ổn định) cũng đang nổi lên như một giải pháp có thể bổ trợ cho hạ tầng thanh toán hiện hữu, ứng dụng trong thanh toán xuyên biên giới, giao dịch giữa các doanh nghiệp (B2B) và quản lý ngân quỹ. Tiềm năng của công nghệ này nằm ở khả năng giảm thiểu những vướng mắc liên quan đến quyết toán, thanh khoản và tính minh bạch, đồng thời kết nối với hạ tầng tài chính sẵn có.

Mới đây, Visa đã công bố kế hoạch cho phép các đối tác đủ điều kiện tại châu Á – Thái Bình Dương sử dụng các stablecoin được hỗ trợ để cấp vốn trước cho khoản chi trả xuyên biên giới qua Visa Direct, trong khi người nhận vẫn nhận tiền pháp định (fiat). Tính năng này đang được thử nghiệm với dtcpay, công ty thanh toán số có trụ sở tại Singapore.

Hướng tới hệ sinh thái thanh toán kết nối toàn diện hơn

Khi dòng tiền lưu chuyển qua nhiều mạng lưới, nền tảng và thị trường, khả năng tương tác sẽ ngày càng quan trọng trong việc kết nối tài khoản ngân hàng, hệ thống thanh toán theo thời gian thực, thẻ, ví điện tử và các mô hình thanh toán mới.

Visa phối hợp với các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính, công ty fintech và doanh nghiệp để kết nối hệ sinh thái thanh toán, liên kết các sáng kiến tại Việt Nam với những cơ hội trong khu vực và trên toàn cầu. Duy trì hợp tác đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một hệ sinh thái an toàn, có khả năng tương tác, hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế và số của Việt Nam.