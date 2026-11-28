Sau nhiều tháng thị trường điện toán AI rơi vào tình trạng khan hiếm GPU, SpaceX được cho là đã giảm giá thuê các dòng chip Nvidia Blackwell tới 35%. Động thái này diễn ra đúng lúc công ty của tỷ phú Elon Musk đối mặt với khả năng Anthropic không gia hạn hợp đồng thuê khoảng 50.000 GPU H200, làm dấy lên câu hỏi liệu cơn khát năng lực tính toán AI có đang bắt đầu hạ nhiệt.

Theo một ghi chú được SemiAnalysis gửi tới nhóm khách hàng tổ chức, SpaceX đã hạ giá chào thuê GPU Nvidia Blackwell B200 và B300 dành cho các cụm máy tính nhỏ, thời hạn ngắn, từ khoảng 15-15,5 USD xuống còn 10-12 USD mỗi GPU mỗi giờ. Mức điều chỉnh tương đương khoảng 20-35%.

Đây là giá thuê trên thị trường giao ngay, không phải mức giá áp dụng cho toàn bộ khách hàng hay các hợp đồng dài hạn của SpaceX. Tuy nhiên, việc giá chào thuê giảm mạnh cho thấy lợi thế khan hiếm từng giúp các nhà cung cấp hạ tầng AI duy trì mức giá cao có thể đang suy yếu.

Diễn biến này còn đáng chú ý khi SpaceX được cho là đang tìm khách hàng mới cho một cụm khoảng 50.000 GPU Nvidia H200. Theo ghi chú của SemiAnalysis, Anthropic có thể không gia hạn hợp đồng thuê số chip này sau giữa năm 2027. SpaceX đã bắt đầu chào thuê lại lượng công suất trên, với mức giá khoảng 5 USD mỗi GPU mỗi giờ và dự kiến có thể cung cấp từ đầu năm 2027.

Nếu toàn bộ 50.000 GPU được thuê liên tục, cụm máy tính này có thể tạo ra doanh thu khoảng 2,2 tỷ USD mỗi năm. Dù vậy, thông tin Anthropic không gia hạn hợp đồng hiện chưa được hai bên xác nhận.

Điều đáng nói là hợp đồng 50.000 GPU chỉ là một phần trong mối quan hệ lớn hơn giữa hai công ty. Các thỏa thuận hiện tại có thể mang lại cho SpaceX tổng chi tiêu lên tới 120,5 tỷ USD từ Anthropic đến năm tài chính 2029. Từ tháng 12/2026, khoản thanh toán cho năng lực tính toán được thuê dự kiến đạt khoảng 3,1 tỷ USD mỗi tháng khi công suất được bàn giao theo kế hoạch.

Trong khi đó, ông Elon Musk từng đưa ra những tuyên bố hoàn toàn trái ngược với dấu hiệu hạ nhiệt hiện nay. Tháng trước, tỷ phú này cho biết SpaceX có thể cho thuê lượng năng lực tính toán lớn gấp nhiều lần nếu chấp nhận tất cả yêu cầu từ khách hàng.

Thông tin giảm giá thuê chip xuất hiện vào thời điểm có tin đồn Anthropic dừng thuê chip NVIDIA của SpaceX.

Ông Musk cũng bác bỏ thông tin Anthropic sẽ rời bỏ dịch vụ của SpaceX. Theo lời ông, các lãnh đạo Anthropic từng nói rằng công ty rất có khả năng tiếp tục thuê năng lực tính toán, thậm chí muốn bổ sung thêm 10 GW công suất. Sự khác biệt giữa những tuyên bố này và thông tin về cụm 50.000 GPU đang được chào thuê lại khiến triển vọng hợp đồng giữa hai bên trở thành yếu tố đáng theo dõi.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà phân tích đều xem việc giảm giá là dấu hiệu thị trường GPU AI sắp sụp đổ. New Street Research cho rằng SpaceX đơn giản đang đưa giá thuê dành cho khách hàng nhỏ về gần mức mà những khách hàng lớn như Anthropic và Google đã được hưởng thông qua các hợp đồng riêng. Công ty này không coi đây là một đợt sụp đổ giá.

Một yếu tố khác có thể gây áp lực lên giá thuê là nguồn cung năng lực tính toán đang tăng lên, đặc biệt tại châu Á. Các hạn chế mới của Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ đối với việc vận chuyển chip AI tiên tiến và máy chủ tới một số quốc gia đã góp phần làm xuất hiện tình trạng dư thừa công suất tại một số thị trường.

Dù vậy, SpaceX vẫn được kỳ vọng tiếp tục mở rộng hoạt động điện toán AI. New Street Research dự báo công ty sẽ gần như tăng gấp đôi chi tiêu cho bộ xử lý AI trong năm 2027, đồng thời cho rằng biên lợi nhuận gộp dài hạn của mảng kinh doanh điện toán đám mây AI có thể đạt 40-50%.

Vì thế, đợt giảm giá GPU Blackwell chưa đủ để kết luận SpaceX đang dư thừa công suất trên toàn hệ thống. Nhưng khi giá thuê ngắn hạn đi xuống và một lượng lớn GPU H200 có thể phải tìm khách hàng mới, thị trường đang xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên cho thấy tình trạng khan hiếm năng lực tính toán AI không còn căng thẳng như trước.