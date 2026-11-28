Thông báo từ bộ phận An toàn (Safety) của nền tảng mạng xã hội X cho biết hệ thống kiểm soát dành cho phụ huynh hiện đã được triển khai nhằm hỗ trợ các bậc cha mẹ quản lý tài khoản của người dùng trong độ tuổi từ 13 đến 17.

Suốt 20 năm tồn tại kể từ khi ra mắt vào năm 2006, nền tảng này vốn không thiết kế các tính năng giám sát gia đình dù một khảo sát vào năm 2024 từng chỉ ra gần một phần ba trẻ em thuộc thế hệ Gen Alpha có sử dụng tài khoản X. Động thái bổ sung rào chắn bảo vệ diễn ra vài tháng sau khi mạng xã hội của tỷ phú Elon Musk vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt vì thiếu công cụ ngăn chặn trẻ vị thành niên tiếp cận nội dung người lớn, thông tin sai lệch cũng như các hình ảnh nhạy cảm do công cụ trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Theo cơ chế mới, mọi tài khoản thuộc về người dùng từ 13 đến 17 tuổi sẽ mặc định được chuyển sang chế độ bảo vệ để tự động ẩn toàn bộ hình ảnh, video nhạy cảm và chặn quảng cáo nhắm mục tiêu theo hành vi. Khi tài khoản của cha mẹ hoặc người giám hộ thiết lập liên kết giám sát với tài khoản của con, phụ huynh có thể theo dõi tổng thời gian sử dụng hàng tuần, đặt giới hạn số giờ lướt mạng mỗi ngày và lập danh sách các từ khóa bị chặn hiển thị. Ngoài ra, cha mẹ còn có quyền giới hạn luồng nội dung gợi ý chỉ xoay quanh những trang mà trẻ đang theo dõi, đồng thời cài đặt chế độ bắt buộc bất kỳ người lạ nào muốn bấm theo dõi tài khoản của trẻ đều phải qua bước phụ huynh phê duyệt.

Biểu tượng các ứng dụng mạng xã hội, trong đó có X, trên màn hình điện thoại. Ảnh minh họa: Mashable

Điểm khác biệt lớn nhất trong cách làm của X so với nhiều ứng dụng mạng xã hội khác là nền tảng này trao cho thanh thiếu niên quyền được biết và giữ lại một khoảng không gian riêng tư nhất định. Quá trình liên kết giám sát chỉ có hiệu lực khi cả tài khoản của cha mẹ lẫn tài khoản của trẻ cùng bấm xác nhận đồng ý, trong đó mỗi tài khoản phụ huynh được phép quản lý tối đa 5 tài khoản vị thành niên. Quan trọng hơn, trẻ có thể nhìn thấy rõ mọi thiết lập giới hạn mà cha mẹ đã áp đặt lên tài khoản của mình. Phía phụ huynh chỉ được phép kiểm soát ai có quyền gửi tin nhắn trực tiếp và nhìn thấy danh sách những người đang trò chuyện với con, nhưng tuyệt đối không thể đọc được nội dung bên trong tin nhắn riêng tư, không xem được lịch sử tìm kiếm và không thể đăng bài thay con.

Ông Michael O'Herlihy - Giám đốc bộ phận An toàn tại mạng xã hội X - nhấn mạnh rằng các bậc cha mẹ luôn cần những công cụ quản lý thực tế nhưng thanh thiếu niên cũng xứng đáng có không gian riêng để trưởng thành. Việc cho phép các gia đình tự thiết lập hàng rào bảo vệ phù hợp với từng mái nhà trong khi vẫn để người dùng trẻ giữ quyền làm chủ tài khoản và nhìn thấy mọi thay đổi là bước đi nhằm tạo ra sự cân bằng giữa an toàn trực tuyến và sự tôn trọng quyền riêng tư của tuổi mới lớn.

Nguồn: TechCrunch, Mashable, Neowin