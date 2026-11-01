Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, cam kết tặng mỗi trẻ em tại Mỹ 2 cổ phiếu của SpaceX - công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI). Tổng giá trị số cổ phiếu này ước tính gần 18 tỷ USD.

Trong bài đăng ngắn trên mạng xã hội X, Musk cho biết mỗi trẻ sẽ nhận 1 cổ phiếu từ SpaceX và 1 cổ phiếu do ông tặng với tư cách cá nhân.

Trước đó cùng ngày, SpaceX thông báo sẽ đóng góp 1 cổ phiếu phổ thông loại A mới phát hành cho mỗi tài khoản Trump Account đang hoạt động. Musk cũng cam kết tặng số cổ phiếu cá nhân tương đương với lượng cổ phiếu công ty đóng góp.

Chương trình Trump Account được thiết kế nhằm giúp mọi công dân Mỹ dưới 18 tuổi sở hữu tài sản trên thị trường chứng khoán, qua đó tạo nền tảng tích lũy tài sản từ sớm. Nhà Trắng cho biết tháng trước đã mở gần 70 triệu tài khoản thuộc chương trình này.

Cổ phiếu SpaceX chốt phiên thứ Tư ở mức 127,44 USD. Với mức giá này, tổng giá trị cam kết tặng cổ phiếu của Musk và công ty lên tới gần 18 tỷ USD.

SpaceX chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận về việc liệu số cổ phiếu Musk đóng góp với tư cách cá nhân có được phân phối thông qua các tài khoản Trump Account hay không.

Trong một bài đăng riêng, Musk cho biết cổ phiếu do SpaceX đóng góp sẽ được chuyển giao vào tháng tới, còn phần của ông sẽ được trao sau đó.

“Cổ phiếu do chính tôi tặng sẽ được chuyển giao khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng của tôi kết thúc vào tháng 6 năm sau”, Musk viết.

Hồi tháng 10, tỷ phú Elon Musk, người hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 824 tỷ USD, lần đầu công bố ý định tặng 1 cổ phiếu SpaceX cho mỗi trẻ em tại Mỹ. Tính đến tháng 6, Musk nắm giữ khoảng 6,42 tỷ cổ phiếu SpaceX.

Phần lớn hoạt động từ thiện của Musk được thực hiện thông qua Musk Foundation. Tổ chức này được cho là đang nắm giữ khoảng 16 tỷ USD tài sản.

Cũng trong tháng 10, Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell và chồng cam kết tặng mỗi trẻ em trong số hơn 2 triệu trẻ tham gia sáng kiến Trump Account 1 cổ phiếu SpaceX.

Trong thời gian gần đây, Musk và Anthropic, một đối thủ trong lĩnh vực AI, đã công bố những cách tiếp cận khác biệt rõ rệt trong việc phân chia lợi ích từ làn sóng bùng nổ AI.

Anthropic, công ty lên sàn hồi đầu tháng này, cho biết sẽ dành 5% cổ phần cho một quỹ mới phục vụ “lợi ích cộng đồng”. Theo công ty, quỹ có giá trị khoảng 54 tỷ USD theo thị giá hiện tại, sẽ giúp Anthropic linh hoạt hơn và mở rộng quy mô các hoạt động đóng góp vì lợi ích nhân loại.

Một số chương trình từ thiện quy mô lớn khác đã được duy trì trong nhiều năm, trong đó có hoạt động của Warren Buffett, Chủ tịch danh dự Berkshire Hathaway. Ông được cho là đã quyên góp khoảng 60 tỷ USD và dự định tiếp tục dành phần lớn tài sản còn lại, hiện ước tính khoảng 150 tỷ USD, cho các hoạt động từ thiện.

Quỹ Gates đã phân phối hơn 100 tỷ USD kể từ khi thành lập năm 2000. Một phần nguồn lực của quỹ đến từ các khoản đóng góp của Buffett.

Theo Reuters, Guardian