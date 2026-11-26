Ông Jensen Huang đã trở lại điều hành NVIDIA sau gần hai tuần rời vị trí CEO. Nhưng với game thủ, diễn biến đáng chờ đợi hơn là nguồn hàng GeForce có được cải thiện hay không, và báo cáo mới nhất từ kênh phân phối lại mang đến tín hiệu kém tích cực.

Theo Board Channels, NVIDIA đã thông báo với các đối tác sản xuất card đồ họa về việc giảm lượng GPU dành cho thị trường tiêu dùng và gaming. Mức cắt được đề cập là 20-30% trong quý tài chính kéo dài từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027.

Nguồn hàng đã ít, nay có thể còn ít hơn

Board Channels cho biết lượng GPU NVIDIA cung cấp cho thị trường Trung Quốc trong quý trước vốn đã “cực kỳ hạn chế”. Đợt điều chỉnh mới có thể tiếp tục thu hẹp lượng chip mà các hãng đối tác nhận được để sản xuất card hoàn chỉnh.

Báo cáo chưa nêu cụ thể dòng GPU nào bị ảnh hưởng hoặc mức phân bổ cho từng hãng. Tuy nhiên, nếu lượng GPU đầu vào giảm, khả năng bổ sung hàng của các đối tác cũng có thể bị hạn chế, đặc biệt ở những mẫu đang có nhu cầu cao.

Với những ai đang chờ nâng cấp PC, đây là tín hiệu không thuận lợi cho triển vọng giảm giá. Khi nhà bán lẻ khó nhập thêm hàng, những phiên bản được săn đón có thể tiếp tục khan hiếm, còn dư địa cho các chương trình khuyến mãi cũng thu hẹp.

Mức giảm nguồn cung không chuyển thành một tỷ lệ tăng giá tương ứng. Giá bán thực tế vẫn phụ thuộc lượng hàng tồn kho, nhu cầu của người mua và chính sách của từng nhà phân phối, nên tác động có thể khác nhau giữa các mẫu card và thị trường.

Thời điểm xuất hiện báo cáo đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh NVIDIA vừa khôi phục chức vụ cho nhà đồng sáng lập. Sự trở lại của ông Huang nhanh chóng trở thành tâm điểm của ngành công nghệ, trong khi câu chuyện nguồn cung GeForce tiếp tục là mối quan tâm sát sườn của người dùng PC.

Trước đó, giá một số mẫu RTX 5090 và RTX 5080 đã được ghi nhận giảm tại Nhật Bản trong thời gian ông rời ghế CEO. Nay, báo cáo về việc cắt thêm lượng GPU phân bổ xuất hiện ngay sau màn trở lại của Huang, khiến triển vọng thị trường card gaming càng thu hút chú ý.

Với game thủ, điều được chờ đợi vẫn là card đồ họa dễ mua hơn và giá bán bớt đắt đỏ. Nếu NVIDIA tiếp tục giảm nguồn cung như báo cáo, kỳ vọng đó có thể còn xa hơn, ngay cả khi công ty đã đón Jensen Huang trở lại điều hành.

Mức cắt 20-30% hiện được các trang công nghệ dẫn lại từ nguồn tin trong kênh phân phối. Tác động đến người mua sẽ rõ hơn khi lượng hàng mới đến các hãng đối tác và nhà bán lẻ trong những tháng tới.