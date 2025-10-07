Công ty chứng khoán đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh quý 3/2025

Theo công bố từ Chứng khoán SSI (SSI), lợi nhuận trước thuế ,luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ. Con số này đã hoàn thành 94% kế hoạch năm. Nếu thị trường tiếp tục thuận lợi, kết quả kinh doanh cả năm 2025 của SSI dự kiến có thể vượt kế hoạch từ 15–20%.

Trước đó, SSI công bố lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước). Như vậy ước tính trong quý 3/2025, LNTT của CTCK này đạt 1.700 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 25/9, đại diện SSI cho biết dư nợ cho vay ký quỹ có thời điểm đạt khoảng 42.000 tỷ đồng khi thị trường vượt đỉnh lịch sử trong quý 3 Về năng lực vốn, trong quý 3, SSI chào bán riêng lẻ 104.042.344 cổ phiếu, thu về khoảng 3.256,5 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 20.779 tỷ đồng (tính đến 30/8/2025).

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, CTCP Chứng khoán SSI đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được 1 quyền mua). Giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026 hoặc theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nguồn vốn huy động ưu tiên cho dịch vụ ký quỹ và đầu tư – kinh doanh, song song với đầu tư công nghệ và trải nghiệm khách hàng.

Sau khi phát hành thành công, số tiền thu về ước đạt 6.234 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ SSI theo đó tăng lên 24.963,5 tỷ đồng, giành lại ngôi vương VĐL ngành chứng khoán. Con số này sẽ đưa SSI trở thành CTCK có vốn điều lệ lớn nhất thị trường, thậm chí còn lớn hơn nhiều ngân hàng thương mại như NamABank, ABBank, Kiên Long Bank…

Theo công bố mới nhất từ HOSE, SSI tiếp tục đứng thứ 2 trong danh sách thị phần giao dịch môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo lớn nhất trong quý 3/2025 với 11,82%. Đây là quý thứ 4 liên tiếp công ty chứng khoán này mở rộng thị phần, lên mốc cao nhất trong gần 5 năm. Cùng với đà giao dịch sôi động, năng lực phục vụ và quy mô vốn là các yếu tố trọng yếu hỗ trợ tăng trưởng thị phần của SSI.