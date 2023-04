Công ty chứng khoán: Hết thời lãi khủng

Lợi nhuận 74 CTCK chưa bằng một ngân hàng lớn

Năm 2022, cùng với sự lao dốc của thị trường chứng khoán, việc kinh doanh các doanh nghiệp trong ngành cũng gặp khó. Theo dữ liệu của VietstockFinance, quý 4/2022, 74 CTCK đạt tổng lợi nhuận sau thuế 1.576 tỷ đồng, giảm 43, 5% so với quý liền trước và giảm tới gần 82% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2022, khối CTCK thu về khoản lãi ròng 13.224 tỷ đồng, giảm mạnh so với kết quả 25.475 tỷ đồng ở năm 2021.