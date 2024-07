Công ty chứng khoán vừa báo lãi lớn quý 2 chuẩn bị "lăn chốt" trả cổ tức tiền mặt cao kỷ lục

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (mã: MBS) vừa thông báo ngày 25/7 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt. Ngày thanh toán dự kiến vào 23/8/2024. Tỷ lệ thực hiện là 12%/cp (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Với gần 438 triệu cổ phiếu đang lưu hành, MBS sẽ phải chi khoảng 525 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Đáng chú ý, đây cũng là đợt trả cổ tức tiền mặt cao kỷ lục của MBS. Nhìn lại lịch sử, MBS không phải là công ty thường xuyên chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Các đợt thanh toán cổ tức gần nhất từ năm 2021 đến 2023, CTCK này thực hiện chi trả bằng cổ phiếu. Xa hơn vào năm 2020 và 2017, MBS thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lần lượt là 10% và 5%.

Thông tin cập nhật mới đây, Chứng khoán MB đã hé lộ báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2024. Tính riêng trong quý 2/2024, MBS ghi nhận tăng trưởng trong hầu hết các mảng nghiệp vụ chính, doanh thu hoạt động đạt 883 tỷ đồng, tăng trưởng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ 2023. Lãi ròng thu về gần 217 tỷ đồng, tăng 74% so với quý 1/2023 và là mức lợi nhuận cao kỷ lục theo quý trong lịch sử hoạt động của công ty chứng khoán này.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.557 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2023. LNTT tăng 63% lên 500 tỷ, lãi ròng tương ứng 399 tỷ đồng.



Tính đến cuối quý 2/2024, dư nợ cho vay của MBS ghi nhận 9.979 tỷ đồng, trong đó cho vay ký quỹ (margin) gần 9.823 tỷ đồng, tăng 549 tỷ đồng so với cuối quý 1.

Năm 2024, MBS lên kế hoạch 2024 với tổng doanh thu đạt 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 53% và 36% so với thực hiện năm trước. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành gần 54% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2024.