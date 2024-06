Công ty có Chủ tịch bị công an truy tìm liên quan vụ án tại Hưng Vượng Developer: Dồn gần 5.000 tỷ vào một dự án BĐS tại Bình Thuận, cổ phiếu rơi từ 5x về 1x

Mới đây, CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát (mã chứng khoán: HTP) vừa thông tin về những sự kiện gần đây có liên quan đến ông Lương Văn Quang - Chủ tịch HĐQT công ty. Theo đó, công ty này cho biết vừa qua, trên một số trang thông tin điện tử có đăng tải nội dung liên quan đến việc công an TP.HCM đang tìm ông Lương Văn Quang. Nguyên nhân là ông Lương Văn Quang có liên quan đến vụ việc xảy ra tại CTCP Hưng Vượng Developer.

Ngày 5/6, HTP đã có văn bản phản hồi cho biết ông Lương Văn Quang hiện vẫn đang có mặt tại nơi cư trú và chưa nhận được bất cứ thông báo hoặc thư mời làm việc nào tư cơ quan công an như báo chí đưa tin. Văn bản này được kí bởi chính ông Lương Văn Quang. Ngoài ra, kể từ sau ngày 16/5/2024, ông Quang hiện không còn nắm giữ bất cứ chức vụ nào tại công ty Hưng Vượng và không còn liên quan gì. Do đó, việc điều hành và quản trị công ty HTP diễn ra bình thường và không có ảnh hưởng gì đến hoạt động của HTP.

Chiều 1/6, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại CTCP Hưng Vượng Developer (gọi tắt Công ty Hưng Vượng), tọa lạc phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP. HCM. Công an xác định ông Lê Quốc Kỳ Quang (sinh năm 1990, ngụ quận Bình Thạnh), Tổng Giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan điều tra cũng nhiều lần triệu tập, yêu cầu các đối tượng liên quan trình diện nhưng không có kết quả. Ông Lê Quốc Kỳ Quang - Tổng Giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer được xác định không có mặt tại nơi cư trú Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc, Cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo tìm người có liên quan đối với các cá nhân có lai lịch, gồm: Lê Quốc Kỳ Quang (SN 1980, ngụ phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Lương Văn Quang (SN 1976, ngụ phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) và Hồ Quang Tâm (SN 1969, ngụ hường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng báo, các đương sự trên không trình diện thì xem như là bỏ trốn và Cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra xác định ngày 6/7/2021, Công ty Hưng Vượng Developer ban hành Nghị quyết số 0607/HVD-HĐQT về việc phát hành 6.000 trái phiếu mã HVDCH2123001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với tổng trị giá 600 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng kể từ ngày phát hành, ngày đáo hạn 2/2/2023, lãi suất 12%/năm. Theo thoả thuận, Công ty Hưng Vượng Developer đáo hạn toàn bộ nợ gốc và lãi vào ngàỵ 2/2/2023. Tuy nhiên, theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, tính đến thời điểm ngày 14/7/2023, Công ty Hưng Vượng Developer mới chỉ thanh toán 1 phần lãi cho các trái chủ, số lãi còn lại và toàn bộ nợ gốc 600 tỷ đồng đến nay không thanh toán.

Dù vậy cổ phiếu HTP đã bị bán sàn cả trăm nghìn đơn vị trong phiên ngày 7/6. HTP hiện đang ở trong diện hạn chế giao dịch nên chỉ được mua và bán trong ngày thứ 6 hàng tuần. Vào đầu năm 2022, HTP từng có thị giá hơn 50.000 đồng/cp nhưng sau hơn 2 năm, cổ phiếu này đã về sát mệnh giá, mất hơn 80% giá trị.

HTP - doanh nghiệp tạo ra 1 trong những thương vụ niêm yết cửa sau đình đám

Theo tìm hiểu của chúng tôi, HTP tiền thân là Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập từ tháng 4/1996. Công ty được cổ phần hóa vào năm 2004, và được chấp thuận niêm yết trên sàn HNX vào tháng 11/2006 với mã là HTP.

Trong năm 2021, công ty này đã tiến hành một đợt tăng vốn khủng khi phát hành 90 triệu cổ phiếu nâng vốn điều ên từ 18 tỷ đồng lên 918 tỷ đồng. Sau khi huy động được tiền, HTP đã chi 902 tỷ đồng để mua 62,75% vốn của công ty Hưng Vượng Developer từ các cổ đông hiện hữu (tương ứng giá mua trung bình 11.900 đồng/CP). Qua đó sở hữu gián tiếp CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, Công ty TNHH Hưng Vượng AMC, Công ty TNHH Hưng Vượng Hospitality.

Được biết, CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt là chủ đầu tư dự án “Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt” tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, quy mô 72 ha. Sau khi M&A thành công, Hưng Vượng Developer đã đưa các tài sản của mình lên sàn chứng khoán dưới pháp nhân của công ty mẹ HTP (nghiệp vụ “niêm yết cửa sau”).

HTP lột xác sau khi tăng vốn và hợp nhất Hưng Vượng Developer

Sau khi tăng vốn và hợp nhất với Hưng Vượng Developer, tổng tài sản của HTP tăng vọt từ 21 tỷ lên hơn 5.000 tỷ, vốn chủ sở hữu từ 20 tỷ lên hơn 2.000 tỷ. Đi kèm với đó là nợ tăng mạnh. Tính đến ngày 31/3/2024, tổng nợ phải trả hợp nhất của HTP là hơn 4.200 tỷ đồng, trong đó, nợ vay ở mức 2.170 tỷ đồng. Nợ trái phiếu hơn 2.100 tỷ đồng. Đây là các khoản trái phiếu do CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành.

Ở bên kia bảng cân đối, phần lớn tài sản của HTP hiện nằm ở dự án Lạc Việt với hơn 4.500 tỷ đồng đang ghi nhận ở khoản mục tài sản dở dang dài hạn.

Dù là một công ty in sách giáo khoa nhưng nguồn thu chính của công ty này lại là bất động sản. Cụ thể, trong năm 2023, HTP mang về doanh thu 101 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ in ấn từ chỉ đóng góp hơn 6 tỷ đồng, số còn lại doanh thu dịch vụ quản lý các dự án bất động sản. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ ở mức 1,7 tỷ đồng.

Vào cuối năm 2023, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc cổ phiếu HTP của CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát có khả năng bị hủy bỏ niêm yết.

Cụ thể, cổ phiếu HTP có khả năng bị hủy bỏ niêm yết theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do không đáp ứng điều kiện niêm yết sau cơ cấu lại doanh nghiệp; Công ty không thực hiện thủ tục đề nghị xem xét lại điều kiện niêm yết trong thời hạn quy định.

Theo điểm n khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: Không đáp ứng điều kiện niêm yết do sáp nhập, tách doanh nghiệp và các trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp; hoặc sau khi hoàn thành các hoạt động sáp nhập, tách doanh nghiệp và các trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết, đề nghị xem xét lại điều kiện niêm yết hoặc thay đổi đăng ký niêm yết trong thời hạn quy định.

Vì vậy, HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HTP.