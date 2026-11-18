Năm 2026 đánh dấu bước tiến mới trong hành trình gần hai thập kỷ xây dựng uy tín của Công ty Cổ phần (CTCP) Sữa Ba Vì tại thị trường nội địa. Thành lập từ năm 2009, tới nay doanh nghiệp đã có 14 năm liên tiếp đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam Chất lượng cao”, vừa qua, doanh nghiệp ghi thêm dấu ấn tại lễ tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” với giải thưởng cao nhất là: Top 1 dành cho Sữa tươi tiệt trùng có đường Ba Vì và Top 2 dành cho Sữa chua Ba Vì có đường. Sự ghi nhận ở cả cấp độ doanh nghiệp và sản phẩm góp phần khẳng định niềm tin người tiêu dùng dành cho Sữa Ba Vì, đồng thời khẳng định vị thế của thương hiệu tại thị trường nội địa nói chung và ngành sữa Việt Nam nói riêng.

Euromonitor International dự báo thị trường sản phẩm sữa và sản phẩm thay thế sữa tại Việt Nam đạt 156.100 tỷ đồng năm 2026, tăng 4% về giá trị. Trong khi đó, khảo sát người mua thực phẩm và đồ uống của Vietnam Report cho thấy 60,1% người được hỏi đề cập nguồn gốc rõ ràng, 59,2% quan tâm đến chất lượng và an toàn, còn 52,9% cân nhắc mức giá phù hợp. Khi thị trường mở rộng, bài toán của doanh nghiệp sữa Việt là đáp ứng đồng thời những tiêu chí khiến người mua tin tưởng và tiếp tục lựa chọn.

Ông Trần Văn Quang, Tổng giám đốc CTCP Sữa Ba Vì nhận giải thưởng Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích tại lễ tôn vinh ngày 15/11/2026

Ông Trần Văn Quang, Tổng Giám đốc CTCP Sữa Ba Vì, cho rằng “Tài sản lớn nhất của một thương hiệu Việt là niềm tin của người tiêu dùng trong nước”. Theo ông, sự ghi nhận tại chương trình năm 2026 cũng đặt ra trách nhiệm tiếp tục nâng cao chất lượng. Với CTCP Sữa Ba Vì, điều đó được cụ thể hóa bằng việc trong những năm gần đây, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư mở rộng nhà máy, đầu tư công nghệ và kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đến thành phẩm, để người tiêu dùng có thể kỳ vọng vào chất lượng đồng đều ở mỗi lần chọn mua.

Nâng tầm lợi thế vùng nguyên liệu bằng năng lực sản xuất hiện đại

Vùng nguyên liệu dưới chân núi Tản là lợi thế đầu vào và là một phần bản sắc của thương hiệu CTCP Sữa Ba Vì. Sau gần hai thập kỷ phát triển, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện ở cách quản lý chất lượng khi đưa nguồn nguyên liệu ấy vào sản xuất. Doanh nghiệp tổ chức chuỗi sản xuất từ liên kết với các hộ chăn nuôi trong vùng nguyên liệu Ba Vì, chuẩn hóa thu mua đến đầu tư dây chuyền chế biến khép kín và kiểm soát thành phẩm.

Với hai nhà máy nằm ngay giữa vùng nguyên liệu dồi dào Ba Vì, hằng năm doanh nghiệp cung ứng cho thị trường nội địa hàng trăm triệu hộp sữa tươi và các sản phẩm khác như sữa chua, bánh sữa, bánh nhân kem,... Ở quy mô đó, đầu tư thiết bị cần đi cùng một hệ thống giúp kiểm soát chất lượng qua từng lô. Hồ sơ sản phẩm trên cổng thông tin chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026 ghi nhận, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được chứng nhận ISO 22000:2018, đồng thời quy trình sản xuất áp dụng các nguyên tắc HACCP. Đó là nền tảng sản xuất đứng sau lời hứa “Tươi ngon từ Ba Vì Núi Tản”.

Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần sữa Ba Vì

Sản xuất sữa Việt cho người Việt Với CTCP Sữa Ba Vì, làm sữa Việt cho người Việt là phát huy thế mạnh của nguồn sữa tươi từ Ba Vì và nghiên cứu phát triển sản phẩm phục vụ khẩu vị, nhu cầu của các gia đình Việt. Các dòng sữa tươi và sữa chua mang thương hiệu Ba Vì tiếp tục gìn giữ hương vị quen thuộc đã gắn bó với nhiều thế hệ người tiêu dùng.

Song song đó, để đến gần hơn với từng nhóm khách hàng, công ty phát triển thương hiệu KAKA, hướng đến đối tượng trẻ em với hình ảnh trẻ trung và danh mục hương vị đa dạng. Từ sữa hương trái cây đến thức uống sữa cacao lúa mạch, KAKA mang đến thêm lựa chọn cho bữa phụ của trẻ. Hai thương hiệu có cách tiếp cận riêng, cùng phục vụ nhu cầu của các gia đình Việt ở những lứa tuổi khác nhau.

Danh hiệu “Hàng Việt Nam Chất lượng cao” cùng kết quả 2 vị trí cao nhất tại chương trình Bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026 là sự ghi nhận dành cho hướng đi ấy. Với Sữa Ba Vì, đi xa hơn trên thị trường cũng là đến gần hơn với các gia đình Việt, để hương vị sữa từ vùng truyền thống Ba Vì tiếp tục hiện diện trong bữa ăn của những thế hệ tiếp theo.