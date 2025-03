Công ty cổ phần xây dựng DIC Holdings 30 năm trưởng thành và phát triển

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các vị nguyên lãnh đạo Tỉnh; lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương; lãnh đạo các Sở, Ngành, địa phương trong tỉnh và các đối tác-khách hàng và các vị đại biểu.

Hành trình xây dựng và khẳng định thương hiệu

Được thành lập vào năm 1994, với tên gọi ban đầu là Xí nghiệp Kinh doanh vật tư xây dựng. Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings đã trải qua một hành trình dài với nhiều cột mốc quan trọng trong chặng đường xây dựng nền tảng và khẳng định thương hiệu. Năm 2000, công ty được đổi tên thành Xí nghiệp Xây dựng Số 4, trực thuộc Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (Bộ Xây dựng), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, nhà cao tầng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và thủy lợi.

Bước ngoặt quan trọng khi năm 2005, công ty chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần DIC số 4 (DIC-No4), với số vốn điều lệ ít ỏi ban đầu 5 tỷ đồng, đến thời điểm này, DIC Holdings đã phát triển thành một doanh nghiệp ngàn tỉ trở thành công ty cổ phần có sự tham gia góp vốn của người lao động và cổ đông bên ngoài là nền móng để công ty phát triển mạnh mẽ, mở rộng phạm vi hoạt động từ khu vực Nam bộ đến nhiều tỉnh thành và khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Năm 2008, công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán, với mã chứng khoán DC4, đánh dấu một bước tiến lớn trong chiến lược phát triển bền vững.

Ông Đặng Minh Thông – Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng nhì

Tăng trưởng vượt bậc về quy mô tài chính

Tính từ thời điểm cổ phần hóa vào năm 2005, với vốn điều lệ chỉ 5 tỷ đồng, đến nay, DIC Holdings đã có sự phát triển vượt bậc. Năm 2025, DIC Holdings đã lọt vào danh sách doanh nghiệp ngàn tỉ - với số vốn điều lệ tăng lên 1000 tỉ đồng. Như vậy, sau 20 năm chuyển đổi thành công ty cồ phần, vốn điều lệ của công ty đã tăng hơn 200 lần. Từ một xí nghiệp nhỏ bé với vài nhân lực, đến nay, DIC Holdings đã có hơn 1000 lao động, trong đó có khá nhiều nhân sự chất lượng cao, những kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng, kết cấu, hạ tầng… Điều đó đã khẳng định được sự vững mạnh và phát triển bền vững qua từng giai đoạn.

Thành công với vai trò nhà thầu và nhà đầu tư

Không chỉ là một nhà thầu xây lắp uy tín, DIC Holdings còn từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực đầu tư bất động sản với nhiều dự án kiểu mẫu, tiện ích và sang trọng, điển hình như dự án Vung Tau Centre Point - góp phần chỉnh trang đô thị và mang lại giá trị thiết thực cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Công ty được đánh giá cao trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng và đã trở thành thương hiệu được nhiều chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh tin tưởng lựa chọn. Đó là các dự án Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa; Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vũng Tàu; Nhà kho Warehouse 1 Long Sơn, thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam - Việt Nam có giá trị gần 600 tỉ đồng; Khách sạn 5 sao Double Tree by Hilton Vũng Tàu quy mô 22 tầng, giá trị hợp đồng gần 500 tỉ đồng; Tổng thầu EPC dự án Chung cư Vung Tau Centre Point 25 tầng với giá trị hợp đồng 1.400 tỉ đồng… Những công trình này không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội, mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực.

Ông Đặng Minh Thông, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên cờ truyền thống của Công ty

Chăm lo đời sống người lao động và trách nhiệm với xã hội

Trong suốt chặng đường phát triển, DIC Holdings luôn chú trọng đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo luật định. Từ sau khi cổ phần hóa đến nay, công ty đã nộp ngân sách trên 203 tỉ đồng, duy trì việc làm ổn định và thu nhập cao cho hơn 1000 lao động.

Cùng với việc tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, công ty luôn quan tâm thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội bao gồm: Xây nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; Ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, khắc phục bão lũ, thiên tai; Hỗ trợ Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "An sinh xã hội" của tỉnh; Trao tặng hàng ngàn suất học bổng, sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tặng hơn 700 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; Tài trợ xây cầu dân sinh tại Long An, Bạc Liêu và Cà Mau, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Khẳng định vị thế, hướng tới tương lai

Sau 30 năm hình thành và phát triển, DIC Holdings khẳng định không chỉ là một nhà thầu xây lắp uy tín, mà còn là một nhà đầu tư bất động sản tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành xây dựng và phát triển đô thị tại Việt Nam. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, đội ngũ nhân sự chất lượng cao và chiến lược phát triển bài bản, DIC Holdings đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Với những thành công đó, tháng 11/2024, DIC Holdings đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể cán bộ - người lao động.

Hành trình 30 năm của DIC Holdings là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực không ngừng, tinh thần đổi mới sáng tạo và cam kết phát triển bền vững. Đây chính là nền tảng vững chắc để công ty tiếp tục vươn xa, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ ngành xây dựng và đầu tư tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT thay mặt tập thể lãnh đạo và người lao động công ty, gửi những lời cảm ơn trân trọng nhất đến Tập đoàn DIC Group; Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, Ban ngành; lãnh đạo các địa phương; các tổ chức tín dụng; các đối tác bạn hàng; các cổ đông... đã luôn quan tâm, hỗ trợ và đồng hành với công ty trong suốt nhiều năm qua. Cảm ơn tập thể lãnh đạo và người lao động của DIC Holdings đã luôn tận tâm, trách nhiệm và cống hiến hết mình cho sự phát triển của doanh nghiệp.