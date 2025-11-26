Công ty con của Novaland lại gặp khó

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 438/QĐ-XPHC ngày 25/11/2025, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH No Va Thảo Điền do mắc nhiều lỗi liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo quyết định, No Va Thảo Điền bị phạt 92,5 triệu đồng . Mức phạt được đưa ra do Công ty không thực hiện công bố thông tin đối với các nội dung bắt buộc theo quy định pháp luật, cũng như công bố không đúng thời hạn một số báo cáo liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.

Cụ thể, Công ty đã không công bố thông tin bất thường về việc “phải thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc” theo hai văn bản của CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), gồm: văn bản số 446/2023/CV-TVSI ngày 13/3/2023 thông báo vi phạm của trái phiếu NTDCH2227001, và văn bản số 802/2023/TB-TVSI ngày 11/5/2023 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu.

Bên cạnh đó, No Va Thảo Điền còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với nhiều nội dung như: báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; thông tin về thanh toán gốc và lãi trái phiếu NTDCH2227001 (theo quy định hạn công bố là ngày 31/8/2024); thông tin về việc thanh toán gốc và lãi lô trái phiếu này bằng quyền tài sản; cũng như Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 402/QĐ-XPHC ngày 8/10/2024 của UBCKNN.

Áp lực từ lô trái phiếu 2.300 tỷ﻿

Đầu tháng 11, No Va Thảo Điền đã có văn bản công bố thông tin bất thường liên quan đến phát hành trái phiếu.

Theo đó, công ty bị tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép có giá trị tương đương), khi có quyết định về việc tổ chức lại hoặc chuyển đổi doanh nghiệp.

No Va Thảo Điền cũng thông báo việc có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố khi chào bán trái phiếu, làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ lãi, gốc trái phiếu; về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành, thay đổi đại diện người sở hữu trái phiếu; thông tin về việc có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoặc bị xử lý vi phạm pháp luật theo quy định hoặc xử lý hình sự.

Ngoài ra, No Va Thảo Điền công bố lại thông tin về việc phải thực hiện mua lại trái phiếu NTDCH2227001 có tổng trị giá theo mệnh giá là 2.300 tỷ đồng trước hạn bắt buộc theo công văn ngày 13/2/2023 của TVSI thông báo về sự kiện vi phạm của lô trái phiếu này.

No Va Thảo Điền công bố thông tin về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu hồi tháng 3 - 5/2023 liên quan tới các phương án thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu này. Theo đó, No Va Thảo Điền đã không thỏa thuận được với trái chủ lô trái phiếu NTDCH2227001.

Được biết, lô trái phiếu mã NTDCH2227001 có tổng giá trị 2.300 tỷ đồng, phát hành ngày 5/9/2022 với kỳ hạn 5 năm, tương ứng đáo hạn vào ngày 5/9/2027.

Trước đó, theo kế hoạch ngày 5/9/2025, No Va Thảo Điền phải thực hiện thanh toán hơn 2.067,5 tỷ đồng tiền gốc và gần 99,8 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NTDCH2227001. Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên doanh nghiệp chưa thể thanh toán số tiền nêu trên, đồng thời đang thương thảo với nhà đầu tư về phương án thanh toán phần dư nợ còn lại. Sau đó, ngày 9/9/2025, doanh nghiệp đã thanh toán một phần lãi phạt trái phiếu với số tiền hơn 18,9 tỷ đồng.

Công ty TNHH No Va Thảo Điền được thành lập từ năm 2008. Đây là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL) với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết lên đến 99,99% (tính đến ngày 30/9/2025).

Năm 2024, No Va Thảo Điền đạt lãi ròng hơn 14 tỷ đồng, nhưng lỗ lũy kế vẫn ở mức hơn 933 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của No Va Thảo Điền tăng lên 6.355 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả ở mức 12.773 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.