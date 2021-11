Công ty con của REE Corporation đoạt giải: “Nhà phát triển dự án 2021”

The Solar Future Awards 2021 là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu góp phần đáng kể vào sự thành công của ngành Năng lượng Mặt trời Việt Nam. Năm nay sự kiện được tổ chức trực tuyến để trao giải cho các doanh nghiệp theo 3 hạng mục chính: Solar Energy Industry Leadership Awards, Solar Energy Business Excellence Awards và Innovation Excellence Awards.

Với tổng công suất 102 MWp dự án điện mặt trời mái nhà công nghiệp và thương mại, tại 13 tỉnh thành trong cả nước, REE Solar Energy đã vượt qua hơn 100 ứng cử viên để vinh dự nhận về giải thưởng "Project Developer of the Year 2021" tại hạng mục Solar Energy Industry Leadership Awards.

Điện mặt trời mái nhà là loại hình năng lượng phân tán, được lắp đặt trên mái nhà các công trình xây dựng hiện hữu để cung cấp điện tự dùng cho nhà máy và bán một phần điện dư lên lưới điện EVN. Loại hình năng lượng này không những giúp ngành điện giảm chi phí đầu tư nguồn điện và đường dây truyền tải mà còn giúp các Doanh nghiệp sản xuất tiếp cận nguồn điện sạch, góp phần giảm phát thải CO2 và với giá thành thấp hơn nguồn điện truyền thống. Đây là giải pháp chính để các doanh nghiệp tham gia tiến trình chuyển đổi năng lượng, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Một dự án Điện mặt trời tiêu biểu của REE Solar Energy tại Đồng Nai với công suất gần 5 Mwp.

Là thành viên của REE Corporation (HSX: REE), REE Solar Energy là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị từ cơ điện lạnh đến đầu tư hạ tầng năng lượng. Toàn bộ hoạt động thiết kế, thi công lắp đặt, quản lý vận hành đều do đội ngũ kỹ sư kinh nghiệm của REE M&E và REEPRO đảm nhận. Với kế hoạch đạt tổng công suất 500 MWp đến năm 2025, REE Solar Energy góp phần tăng tỷ trọng đầu tư nhóm năng lượng tái tạo lên 75% trong tổng công suất đầu tư ngành điện của REE. Trước đó, ngân hàng HSBC đã cấp khoản "tín dụng xanh" đầu tiên trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam cho REE Solar Energy và REERPO.

Đội ngũ O&M đang kiểm tra, bảo trì một dự án do REE Solar Energy đầu tư.

Giải thưởng này là sự ghi nhận cho những đóng góp của REE Solar Energy trong thời gian qua đối với ngành năng lượng nói chung và hệ thống điện miền Nam nói riêng. REE Solar Energy kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công này với mục tiêu đạt tổng công suất 500 MWp vào năm 2025. "Chúng tôi tin rằng với giải pháp zero CAPEX, zero O&M (REE Solar Energy sẽ đầu tư toàn bộ chi phí phát triển dự án, lắp đặt và quản lý vận hành; Khách hàng mua điện với đơn giá thấp hơn nguồn điện truyền thống) sẽ mang lại giá trị to lớn cho hệ thống điện, cho khách hàng sử dụng điện và cho môi trường xã hội." – Ông Lê Văn Diễn, Giám Đốc Điều Hành REE Solar Energy cho biết.