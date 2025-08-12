Công ty của Jack, Hà Anh Tuấn... cũng bị thông báo cưỡng chế nợ thuế đến gần 1 tỷ đồng: Chuyện gì đang xảy ra?

Mới đây, sự việc của công ty Sơn Tùng bị cưỡng chế nợ thuế gây xôn xao mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ việc công ty xuất hiện thông tin Công ty TNHH M-TP Entertainment (Mã số thuế: 0314101016) bị cưỡng chế nợ thuế theo 4 quyết định cưỡng chế số 3211, 3212, 3213 và 3214, mỗi quyết định này cưỡng chế số tiền nợ thuế là 118.725.104 đồng được đăng tải công khai trên website của Thuế Việt Nam thuộc Cục Thuế - Bộ Tài Chính. Sau đó, phía Sơn Tùng lên tiếng cho biết đây là chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử và hiện công ty đang liên hệ, tích cực phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề.

Giữa sự việc của Sơn Tùng đang rầm rộ, cư dân mạng còn phát hiện việc bị cưỡng chế nợ thuế còn xảy ra với một số công ty của các nghệ sĩ khác và tập đoàn lớn. Cụ thể, theo dữ liệu công bố, Công ty TNHH J97 Entertainment (mã số thuế 0316324836) – đơn vị do ca sĩ Jack sáng lập – đã bị Đội Thuế Quận 1 ban hành quyết định số 7965/QĐ-QU1-KĐT vào ngày 5/5/2025, với số tiền cưỡng chế là 853.229.636 đồng. Biện pháp áp dụng là ngừng sử dụng hóa đơn, thời hạn từ ngày 5/5/2025.

Hiện tại, phía Jack chưa đưa ra phản hồi thông tin liên quan đến sự việc này.

Công ty của Jack xuất hiện thông tin bị cưỡng chế thuế (Ảnh chụp từ website Thuế Việt Nam)

Hiện Jack chưa có phản hồi liên quan đến việc bị cưỡng chế thuế lên đến gần 1 tỷ đồng này

Tiếp đến, Công ty Cổ phần Truyền thông – Giải trí Sáng Tạo Viet Vision (mã số thuế 0309278508) – đơn vị gắn liền với nhiều dự án âm nhạc và hoạt động giải trí của ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng đã nhận 3 quyết định cưỡng chế thuế trong cùng ngày 24/6/2025. Cả 3 quyết định (số 24245/QĐ-BTH-KDT, 24252/QĐ-BTH-KDT và 24251/QĐ-BTH-KDT) đều do Đội Thuế Quận Bình Thạnh ban hành, áp dụng biện pháp trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế. Số tiền bị cưỡng chế trong mỗi quyết định là 170.105.298 đồng, thời gian hiệu lực từ ngày 25/6/2025 đến 24/7/2025.

Công ty của Hà Anh Tuấn cũng xuất hiện trong danh sách này (Ảnh chụp từ website Thuế Việt Nam)

Ngoài ra, công ty cổ phần đứng sau chương trình của các Em Xinh Say Hi, Anh Trai Say Hi cũng xuất hiện trong danh sách bị lan truyền trên MXH. Theo dữ liệu từ cơ quan thuế TP.HCM, Công ty Cổ phần Vieon (MST 0314415573) vừa xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế. Cụ thể, vào ngày 26/4/2025, Đội Thuế Quận 3 đã ban hành hai quyết định cưỡng chế (số 3465/QĐ-QU3-KDT và 3476/QĐ-QU3-KDT), mỗi quyết định cùng mức tiền 31.202.120 đồng.

Công ty đứng sau Em Xinh, Anh Trai cũng bị cưỡng chế số tiền gần 32 triệu (Ảnh chụp từ website Thuế Việt Nam)

Tập đoàn của công ty sản xuất chương trình Anh trai Vượt Ngàn chông gai cũng không ngoại lệ. Theo danh sách công bố của cơ quan thuế TP.HCM, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vừa nhận liên tiếp hai quyết định cưỡng chế thuế vào ngày 26/3/2025. Cụ thể, Đội Thuế Quận 3 đã ban hành các quyết định số 67/QĐ-ĐT-KDT và 68/QĐ-ĐT-KDT, mỗi quyết định cùng số tiền 436.170.260 đồng.

Đơn vị sản xuất của Anh Trai, Chị Đẹp cũng có vấn đề liên quan đến cưỡng chế thuế (Ảnh chụp từ website Thuế Việt Nam)

Liên quan đến việc xuất hiện thông tin bị cưỡng chế thuế, phía công ty Sơn Tùng nhanh chóng đưa ra phản hồi: "Công ty TNHH M-TP Entertainment khẳng định đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. Vấn đề hiện tại là sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử do hệ thống chưa tự động bù trừ được đối với khoản thuế mà công ty đã tạm nộp ở tỉnh ngoài khác nơi đóng trụ sở chính. Công ty đã liên hệ và đang tích cực phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề này và chúng tôi có đầy đủ chứng từ chứng minh việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. M-TP Entertainment luôn đề cao tính minh bạch và trách nhiệm trong mọi hoạt động, cam kết tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam".

Công ty Sơn Tùng cho biết việc bị cưỡng chế thuế là do hệ thống kỹ thuật chưa cập nhật

Theo quy định, khi doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế, một số tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, các giao dịch thanh toán sẽ bị hạn chế hoặc tạm dừng. Trong trường hợp bị ngừng sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp sẽ không thể xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và hợp đồng thương mại.

Tuy nhiên, việc công bố thông tin cưỡng chế thuế không đồng nghĩa doanh nghiệp trốn thuế hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Một số trường hợp chỉ xuất phát từ sai sót kỹ thuật, chậm trễ cập nhật dữ liệu hoặc vấn đề thủ tục giữa các chi cục thuế.

Theo thông tin trên Báo Lao Động, luật sư Hoàng Hà của văn phòng luật L&P, TPHCM cho biết: "Việc doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế là biện pháp quản lý thuế do cơ quan thuế áp dụng khi người nộp thuế không tự nguyện nộp thuế đúng hạn. Nguyên nhân có thể gồm: Chậm nộp do khó khăn tài chính, thiếu dòng tiền; Đang khiếu nại hoặc tranh chấp số thuế phải nộp; Quên hoặc bỏ sót nghĩa vụ thuế; Cố tình chậm nộp nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế. Vậy nên, cưỡng chế nợ thuế là biện pháp hành chính để thu hồi nợ thuế, không mặc định doanh nghiệp gian lận".

Chính vì vậy, cư dân mạng được khuyến nghị tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc, theo dõi phản hồi chính thức từ doanh nghiệp và cơ quan chức năng trước khi đưa ra kết luận. Việc chia sẻ, bình luận tiêu cực khi chưa có bằng chứng xác thực không chỉ gây ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, tổ chức liên quan mà còn có thể tạo ra những hệ lụy pháp lý không đáng có.