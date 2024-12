Công ty của ông Trần Bá Dương đã trả Hoàng Anh Gia Lai hơn 1.000 tỷ đồng

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) - đã xác nhận HAGL Agrico (doanh nghiệp do Thaco vận hành) đã thanh toán khoản tiền hơn 1.000 tỷ cho HAG để thanh toán một phần gốc lô trái phiếu do công ty phát hành cho BIDV cuối năm 2016.

Cụ thể, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 do HAG phát hành, có giá trị 6.596 tỷ đồng, lãi suất 9,7%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026. Ngân hàng BIDV là trái chủ của lô trái phiếu này.

Trong công bố ngày 26/12, HAG cho biết đã trả 206 tỷ đồng để thanh toán một phần gốc của lô trái phiếu này. Ngày 30/12, Công ty tiếp tục trả thêm 824 tỷ đồng, nâng tổng số tiền gốc đã thanh toán cho lô trái phiếu trên lên 1.030 tỷ đồng.

Trong đó, 1.000 tỷ đến từ khoản tiền HAGL Agrico thanh toán cho HAG theo thỏa thuận ba bên, phần còn lại đến hạn là 766 tỷ đồng chưa thanh toán do chưa thanh lý được tài sản không sinh lời. Dự kiến, khoản này sẽ được trả vào quý 2/2025.

HAGL hiện định hướng là Tập đoàn nông nghiệp, với các sản phẩm chủ lực gồm chuối, sầu riêng, heo ăn chuối và một số sản phẩm từ thịt heo như xúc xích, chả lụa…

Quý 3/2024, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 1.432 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thuần từ trái cây là nguồn thu chính với 880 tỷ, giảm 12% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán heo đạt 234 tỷ, giảm 52% so với cùng kỳ.

Doanh thu giảm nhưng giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp vẫn tăng 17% lên 609 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cải thiện từ 27,45% trong quý 3/2023 lên 42,56% trong quý 3/2024. Trong đó, biên lợi nhuận gộp mảng trái cây của HAGL tốt nhất với khoảng 52%.

Trừ đi các chi phí, HAGL báo lợi nhuận sau thuế gần 351 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 332 tỷ đồng, tăng gần 4%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.194 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 851 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.