Mất 1.300 tỷ trong năm 2024, người đàn ông 55 tuổi tại tp.HCM từng chấp nhận bán rẻ tài sản nghìn tỷ trong cơn bĩ cực, dựng lại cơ đồ

Tài sản của ông Nguyễn Văn Đạt

Ông Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1970, hiện là Chủ tịch HĐQT của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) được ghi nhận là người giàu thứ 12 trên sàn chứng khoán Việt Nam, theo số liệu cuối năm 2024. Ông Đạt quê tại Quảng Ngãi và sinh sống tại Tp.HCM.

Ông Đạt hiện sở hữu trực tiếp hơn 334,7 triệu cổ phiếu PDR, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 38,34% và sở hữu gián tiếp gần 79,9 triệu cổ phiếu PDR với tỷ lệ 9,15% vốn điều lệ thông qua Công ty TNHH Phát Đạt Holdings. Với mức giá đóng cửa tại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2024 là 20.700 đồng/cp, lượng cổ phiếu của ông Đạt có giá trị gần 8.583 tỷ đồng.

Trong vòng 1 năm, tài sản của ông Đạt đã giảm đi khoảng 1.300 tỷ đồng ở tuổi 55. Thời kỳ đỉnh cao, cuối năm 2021, tài sản chứng khoán của ông Đạt từng lên hơn 28.300 tỷ đồng.

Cổ phiếu PDR so với hồi đầu năm 2024 cũng đã giảm 18%.

Giữa tháng 6, PDR đã kết thúc đợt chào bán hơn 134,3 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên hơn 8.731 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 3/2024, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,6 tỷ đồng, giảm đến 99% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu tài chính 194 tỷ đồng, tăng mạnh so với 550 triệu đồng cùng kỳ, chủ yếu là lãi chuyển nhượng cổ phần công ty liên kết. Nhờ đó, PDR vẫn có lãi sau thuế 51 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 173 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 154 tỷ đồng, giảm lần lượt gần 69% và 62% so với cùng kỳ năm 2023.

Liên tục bán các tài sản

Vào ngày 24/6, Phát Đạt đã chuyển nhượng 25% cổ phần trong BĐS BIDICI cho ông Nguyễn Trà Giang, với giá trị gần 770 tỷ đồng.

Ngày 23/9, Phát Đạt đã chuyển nhượng 24% cổ phần trong BĐS BIDICI cho ông Phạm Thanh Điền, với giá trị gần 739 tỷ đồng.

Chủ trương chuyển nhượng vốn tại BIDICI đã được HĐQT Phát Đạt thông qua ngày 20/6. Theo đó, doanh nghiệp bất động sản này sẽ chuyển nhượng toàn bộ hơn 111,7 triệu cổ phần tại BIDICI (chiếm 49% vốn điều lệ) với giá chuyển nhượng công ty không thấp hơn 130% mệnh giá. Như vậy, sau thương vụ chuyển nhượng trên, tỷ lệ sở hữu của Phát Đạt tại BIDICI giảm từ 49% xuống 24%.

Trước đó, Phát Đạt cũng bán gần 100 triệu cổ phần, tương đương 99,8% vốn điều lệ tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt (PDI). Đối tác nhận chuyển nhượng là công ty TNHH Phát Đạt Holdings. Nhờ đó, doanh thu tài chính quý 4/2023 của doanh nghiệp lên tới hơn 421 tỷ đồng, gấp 26 lần cùng kỳ năm 2022.

Được biết, giai đoạn khủng hoảng nửa cuối năm 2022, PDR bị giải chấp liên tục do dùng cổ phiếu để đảm bảo cho các khoản nợ trái phiếu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hôm 3/7/2023, Chủ tịch là ông Nguyễn Văn Đạt lần đầu chia sẻ về cơn bĩ cực này. Ông cho biết trong thời điểm khó khăn cực độ, giá cổ phiếu chỉ còn 13.000 đồng/cp, ban lãnh đạo Công ty đánh giá, nếu phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lúc này, sẽ không có nhiều người mua. Thời điểm đó ngân hàng cũng không cho vay bất động sản.

Chủ tịch PDR nhấn mạnh rằng lúc khó khăn, cổ đông nói bị thiệt hại, nhưng “Tôi mới là người hi sinh nhiều, mang nhiều tài sản để đóng góp, hỗ trợ cho công ty”.

Ông Đạt cho biết, giai đoạn đó, thậm chí một tài sản trị giá 3.000 tỷ đồng cũng chấp nhận bán giá 2.000 tỷ để có được dòng tiền hỗ trợ Công ty.

“Ai thiệt, tôi thiệt nè, tài sản gia đình cũng bán, tài sản cá nhân cũng cho mượn để thế chấp thêm. Tôi là người thiệt nhất, nhưng tôi chấp nhận, mất bao nhiêu bỏ, phải bảo vệ uy tín, tồn tại đã, rồi tính đến phát triển”, ông Đạt nói.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 8/2024, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt chia sẻ rằng, trong bối cảnh thị trường bất động vẫn còn khó khăn, ưu tiên hàng đầu của Phát Đạt hiện tại là tồn tại và phát triển.

Chính vì vậy, ban lãnh đạo đã lựa chọn phương án bán tài sản nhằm duy trì được dòng tiền kinh doanh và chuẩn bị cho chu kỳ mới. “Thời điểm này, việc còn tài sản để bán và có thể bán được cũng là một lợi thế của PDR”, Chủ tịch Phát Đạt từng chia sẻ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT PDR từng chia sẻ rằng công ty có ít nhất 6 dự án chắc chắn sẽ triển khai liên tục từ nay đến 2027. Bao gồm: Dự án Quy Nhơn Iconic (Khu Đô thị Bắc Hà Thanh) có quy mô 41,16 ha tại Bình Định, Dự án Khu phức hợp TMDV Ngô Mây Quy Nhơn (Q1 Tower) với tổng diện tích 5,47 ha, Dự án Khu Nhà ở Phức hợp Cao tầng Thuận An 1&2 rộng 4,46ha (Bình Dương), Dự án Khu Phức hợp Nghỉ dưỡng Poulo Condor có tổng diện tích 21,21 ha (Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu), Dự án Khu phức hợp Thương mại Dịch vụ Như Nguyệt lớn 7,62 ha (Đà Nẵng), Dự án Khu Phức hợp Nghỉ dưỡng Serenity Phước Hải có tổng diện tích 19,45ha (Bà Rịa - Vũng Tàu). Các dự án này với kỳ vọng sẽ mang lại cho Phát Đạt doanh thu dự kiến lên đến 50.000 tỷ đồng.