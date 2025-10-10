Công ty của tỷ phú giàu thứ hai Hà Lan tiết lộ kế hoạch lớn ở Việt Nam, "kho vàng" mới tỷ USD

Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đang đưa Việt Nam trở thành một thỏi nam châm thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khổng lồ. Trong làn sóng này, CTP (công ty do Hà Lan dẫn dắt và có trụ sở chính tại Cộng hòa Séc), đang lên kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào Việt Nam để đón đầu xu hướng dịch chuyển sản xuất.

Công ty này được thành lập vào năm 1998 bởi CEO Remon Vos , người hiện là tỷ phú giàu thứ hai Hà Lan. Với danh mục khách hàng đa dạng từ chip, ô tô đến các tập đoàn đa quốc gia lớn như Hitachi, H&M, CTP đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên cho các dự án khu công nghiệp bên ngoài châu Âu.

CEO Remon Vos.

Theo tiết lộ của ông Maarten Otte, Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư của CTP, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Nikkei Asia , Việt Nam được xem là "lựa chọn hàng đầu" của các doanh nghiệp muốn đặt nhà máy sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Ông Otte cho biết, khách hàng của CTP rất quan tâm đến Việt Nam như một giải pháp thích ứng với xu hướng dịch chuyển sản xuất toàn cầu.

Để cụ thể hóa khoản đầu tư 1 tỷ USD, CTP đã khảo sát kỹ lưỡng khắp Việt Nam. Các địa điểm tiềm năng được liệt kê bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng và TP HCM. CTP đặt mục tiêu phát triển tại nhiều địa điểm trên cả nước để đảm bảo không phụ thuộc vào một nơi duy nhất.

Nam châm hút đầu tư

Kế hoạch của CTP không phải là một trường hợp cá biệt mà phản ánh một xu hướng chung cho thấy Việt Nam đang nổi lên như một "điểm đến được ưu tiên hàng đầu cho hoạt động sản xuất" , thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Dòng vốn đầu tư vào Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ, minh chứng qua con số vốn đầu tư nước ngoài trong ba quý đầu năm đã tăng 15% so với cùng kỳ, theo Tổng cục Thống kê.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực công nghiệp, Việt Nam còn trở thành điểm đến chiến lược trong cuộc đua hạ tầng số và công nghệ cao:

Mới đây, G42 – tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Abu Dhabi – công bố dự định đầu tư khoảng 2 tỷ USD để phát triển trung tâm dữ liệu hyperscale tại TP.HCM, hợp tác cùng FPT, VinaCapital và Việt Thái. Dự án này sẽ biến Việt Nam thành điểm kết nối dữ liệu khu vực Đông Nam Á của G42.

Quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới Warburg Pincus đã bày tỏ mong muốn hợp tác phát triển các trung tâm dữ liệu công nghệ cao tại Việt Nam. Quỹ này đã rót hơn 2 tỷ USD vào thị trường Việt Nam trong nhiều lĩnh vực và đang mở rộng sang hạ tầng số, hợp tác với Evolution Data Centres và Zero Two (UAE) để thúc đẩy các dự án "xanh".

Các nhà đầu tư muốn phát triển trung tâm dữ liệu công nghệ cao tại Việt Nam. Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản và nghỉ dưỡng cao cấp cũng chứng kiến những dự án tỷ đô. Đáng chú ý là sự quan tâm của Trump Organization , doanh nghiệp gia đình của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, với dự án khu nghỉ dưỡng sân golf và nhà ở cao cấp 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên và kế hoạch cho một dự án Tháp Trump (Trump Tower) tại TP HCM.

Những động thái từ CTP, G42, Warburg Pincus, cùng với đà tăng trưởng FDI mạnh mẽ, củng cố nhận định rằng Việt Nam đang củng cố vị thế là một trong những trung tâm sản xuất và công nghệ mới của châu Á, sẵn sàng đón nhận và tận dụng hiệu quả làn sóng dịch chuyển vốn toàn cầu.