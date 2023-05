Công ty Đầu tư GEX bán xong hơn 33 triệu cổ phiếu GELEX (GEX)

Thông tin mới đây, Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX đã bán xong toàn bộ hơn 33 triệu cổ phiếu GEX (tương đương 3,91% vốn) của CTCP Tập đoàn Gelex để cơ cấu danh mục đầu tư.

Sau giao dịch, Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Gelex không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại GEX. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận từ 18/5 đến 22/5.

Người sở hữu phần vốn chi phối tại Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX là mẹ ruột của ông Nguyễn Văn Tuấn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Gelex. Cá nhân ông Tuấn hiện sở hữu hơn 202 triệu cổ phiếu GEX, tương đương 23,76% vốn điều lệ của Tập đoàn Gelex.

Ở một diễn biến khác , ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sáng ngày 26/4, cổ đông Gelex đã đồng thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Nguyễn Hoa Cương (Chủ tịch) và ông Nguyễn Trọng Tiếu (Phó Chủ tịch).

Ông Nguyễn Trọng Hiền sau đó được bầu vào ghế Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Nguyễn Hoa Cương. Tân Chủ tịch Gelex sinh năm 1976, có bằng Cử nhân Kinh tế Ngoại thương, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, tài chính và đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp và hoạch định chiến lược.

Hiện tại, HĐQT của Gelex có 5 thành viên gồm: Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT; Ông Đậu Minh Lâm - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; Ông Lương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán; Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2023, Gelex ghi nhận 6.410 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế Gelex lại giảm tới 95% so với cùng kỳ năm trước, đạt vỏn vẹn hơn 34 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết, lĩnh vực thiết bị điện, vật liệu xây dựng, bất động sản gặp khó dẫn đến doanh thu, lợi nhuận gộp giảm mạnh. Ngoài ra, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm trong khi chi phí tài chính tăng do ảnh hưởng của thị trường tài chính và khó khăn của kinh tế vĩ mô.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GEX đang trong quãng hồi phục kể từ đầu năm. Hiện, thị giá dừng ở mức 14.450 đồng/cp, tương ứng tăng 31% so với đáy hồi đầu tháng 11/2022, song còn cách rất xa so với đỉnh.