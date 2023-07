Công ty Dệt may lớn thường xuyên trả cổ tức trên 20% vừa báo lãi quý II gấp đôi cùng kỳ

CTCP Dệt May Huế (UPCoM: HDM) vừa công bố BCTC quý II với khoản lợi nhuận gấp gần hai lần cùng kỳ, đạt 25,3 tỷ đồng. Chi phí giảm mạnh là nguyên nhân giúp lợi nhuận của công ty này tăng trưởng trong quý vừa rồi.

Cụ thể, Dệt may Huế ghi nhận doanh thu 319,1 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp vẫn ở mức 53 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cải thiện từ 10% lên 17%.

Doanh thu tài chính và chi phí tài chính cùng tăng 33% nhưng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh.

Lũy kế 6 tháng, Dệt may Huế ghi nhận doanh thu thuần 923 tỷ đồng, giảm 18% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh quý 1 /2023 kém khả quan so với cùng kỳ nên lợi nhuận 6 tháng của doanh nghiệp lãi giảm 35% còn 47 tỷ đồng.

Năm nay doanh nghiệp dệt may này lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.932 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng. Như vậy Dệt máy Huế đã hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và 56% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/6, tổng tải sản của công ty đạt 985,3 tỷ đồng, giảm 15% so với số đầu năm.Hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm 36% còn 259 tỷ đồng. Lượng tiền mặt và tiền gửi của đơn vị này là 187 tỷ đồng, chiếm 19% tài sản.

Nợ vay tài chính của doanh nghiệp này ở mức 330 tỷ đồng với gần như toàn bộ là nợ vay ngân hàng. Vốn chủ sở hữu đạt 378 tỷ đồng trong đó vốn điều lệ là 200,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 70,3 tỷ đồng.

Dệt may Huế (Huegatex) là một trong những doanh nghiệp dệt may lớn ở khu vực miền Trung. Tập đoàn Dệt may Việt Nam hiện là cổ đông chi phối sở hữu hơn 60% vốn.

Cổ phiếu HDM được giao dịch trên UPCoM kể từ năm 2009. Hoạt động chính của công ty là chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng sợi, vải dệt kim và hàng may. 

Dệt may Huế cũng nổi lên như một trong những doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn qua các năm. Ví dụ như năm 2022, doanh nghiệp này đã trả cổ tức với tổng tỷ lệ 72%, trong đó 32% bằng cổ phiếu và 40% bằng tiền mặt.