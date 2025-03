Công ty Hạo Phương tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập

Sự kiện quy tụ hơn 300 khách mời, bao gồm đối tác chiến lược trong và ngoài nước, khách hàng thân thiết và đại diện cán bộ công nhân viên của công ty.

Hành trình 20 năm kết tinh giá trị - Khẳng định vị thế tiên phong

Thành lập năm 2005, Hạo Phương khởi đầu với sứ mệnh tiên phong giải quyết các thách thức của khách hàng, cung cấp các giải pháp công nghệ và kỹ thuật hiện đại, giúp doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Với triết lý phát triển bền vững và không ngừng đổi mới, Hạo Phương đã từ một nhà cung cấp thiết bị điện vươn lên trở thành đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, tạo cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp trong nước và các giải pháp công nghệ toàn cầu.

Ông Nguyễn Tất Dương phát biểu tại Sự kiện

Tại sự kiện, ông Nguyễn Tất Dương - Tổng Giám đốc Hạo Phương - xúc động chia sẻ: "20 năm là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng vô cùng đáng tự hào. Hạo Phương sẽ không dừng lại ở đây, mà tiếp tục đổi mới, sáng tạo để vươn xa hơn. Chúng tôi cam kết không chỉ cung cấp giải pháp công nghệ, mà còn mang đến những giá trị bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của đất nước."

Với nền tảng vững chắc và chiến lược phát triển đúng đắn, Hạo Phương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng:

Hành trình 20 năm phát triển

Tiên phong trong lĩnh vực tự động hóa và nông nghiệp công nghiệp: Hạo Phương phát triển các giải pháp thông minh như Smart Aqua Box, Nano Oxy, hệ thống Solar Pump, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu suất sản xuất.

Phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ toàn diện: Không chỉ dừng lại ở cung cấp thiết bị, Hạo Phương đã mở rộng sang mô hình đầu tư trọn gói, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mà không cần lo lắng về tài chính ban đầu.

Mạng lưới đối tác chiến lược toàn cầu: Trong suốt hai thập kỷ, Hạo Phương đã xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các thương hiệu lớn như Fuji Electric, IDEC, Takigen, TOGI, Circutor, Honeywell, Kansai Automation...

Hợp tác chiến lược – Hướng tới tương lai

Tại lễ kỷ niệm, một trong những điểm nhấn quan trọng chính là Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Hạo Phương và các đối tác toàn cầu. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ:

Lễ ký kết hợp tác diễn ra tại sự kiện

Các đối tác ký kết gồm: Inova Automation Co., Limited, Idec Izumi Asia Pte. Ltd, Fuji Electric Asia Pacific Pte. Ltd, Shenyang Bluelight Drive Technology Co., Ltd, Cơ quan nghiên cứu khoa học và kỹ nghệ quốc gia Úc (CSIRO), Công ty TNHH Phát triển Thủy Sản Bình Minh Miền Trung và một số đối tác khác trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao.

Lễ ký kết không chỉ thể hiện cam kết hợp tác bền vững mà còn là chiến lược dài hạn nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Nhìn về chặng đường phía trước, Hạo Phương tiếp tục đặt mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

"Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của các đối tác chiến lược, Hạo Phương sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, tạo dựng giá trị bền vững và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước", ông Nguyễn Tất Dương khẳng định.

Lễ kỷ niệm 20 năm không chỉ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của Hạo Phương mà còn là lời cam kết về sự đồng hành và cống hiến không ngừng trong tương lai. Với triết lý "Kết tinh giá trị – Cùng đất nước vươn mình", Hạo Phương tin tưởng sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy và vững chắc trong mọi chặng đường phía trước.

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Hạo Phương

Công ty Cổ phần Hạo Phương (HPC) được thành lập năm 2005, là doanh nghiệp tiên phong cung cấp giải pháp tổng thể trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Hạo Phương chuyên cung cấp các thiết bị điện, tự động hóa, hệ thống năng lượng tái tạo, giải pháp Smart Farm, Smart Factory và triển khai các dự án tích hợp hệ thống công nghệ cao. Với uy tín vững chắc và năng lực vượt trội, Hạo Phương đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn lớn như Fuji Electric, IDEC, Takigen, TOGI, Circutor, Honeywell, Kansai Automation, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

