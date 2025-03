Khải Điền vinh dự là đại lý phân phối chính thức Agora City Thủ Thừa Long An

Agora City chính mở bán đợt 1 của giai đoạn 1 với 48 ha của 127ha, Agora City là khu đô thị vệ tinh trung tâm của Long An, dự án được định vị là đô thị hành chính – thương mại hiện đại bậc nhất tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Agora City sở hữu vị trí chiến lược ngay mặt tiền đường ĐT818 - Lộ giới 40m - tuyến đường huyết mạch kết nối TP.HCM - Long An.

Cổng chào Khu đô thị Agora City

Với tổng diện tích 127 ha, Giai đoạn 1 triển khai gần 50ha tổng vốn đầu tư lên đến 5.000 tỷ đồng, Agora City được quy hoạch thành ba phân khu chính:

Khu Hoàng Gia: Nơi quy tụ các sản phẩm nhà phố, biệt thự sang trọng.

Khu Trung tâm hành chính: Tích hợp hệ thống cơ quan chính quyền, dịch vụ công và tiện ích công cộng.

Khu Thương mại: Gồm các shophouse, căn hộ và trung tâm thương mại, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Dự án cung cấp khoảng 2.000 sản phẩm bất động sản bao gồm nhà phố, biệt thự, shophouse và căn hộ chung cư, với diện tích dao động từ 90 m² đến 450 m², đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng từ an cư đến đầu tư.

Với giá bán từ 1,9 tỷ/nền đất ngang 6mx18m hoặc 7mx16m, Agora City lợi thế đã có sổ hồng riêng từng nền công chứng sang tên ngay, dự án Agora City có 3 mặt tiền sông Vàm Cỏ thoáng mát và thơ mộng. Hạ tầng đã hoàn thiện, điện âm nước máy, vỉa hè lát đá granite tự nhiên.

Phối cảnh tiện ích Agora City

Tiềm năng đầu tư của Agora City: Vị trí chiến lược, kết nối hoàn hảo một trong những yếu tố quan trọng tạo nên giá trị vượt trội của Agora City chính là vị trí đắc địa của dự án.

Nhánh sông Vàm Cỏ Đông thơ mộng uốn lượn, ôm trọn lấy Agora City, kiến tạo nên một không gian sống độc đáo, nơi giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên

Từ dự án Agora City kết nối với TP. HCM chỉ 20 phút thông qua cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Vành đai 3, Vành đai 4, giúp giao thương thuận lợi và di chuyển nhanh chóng đến các đô thị vệ tinh của TP. HCM.

Mặt tiền ĐT 818 lộ giới 40m lên tới 8 làn xe kết nối với TP. HCM dễ dàng về TP. HCM và các tỉnh Tây Nam Bộ qua đường N2. Đồng thời với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông, giá trị bất động sản tại Thủ Thừa nói chung và Agora City nói riêng sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tương lai.

Tiện ích đẳng cấp, không gian sống hiện đại Dự án không chỉ là một khu đô thị đơn thuần mà còn được đầu tư bài bản với hệ thống tiện ích nội khu phong phú như:

Trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích.

Công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em.

Trường học, bệnh viện, đảm bảo chất lượng sống cao.

Khu thể thao đa năng, hồ bơi, gym, spa,… phục vụ nhu cầu giải trí, rèn luyện sức khỏe. Khải Điền – Đơn vị phân phối chuyên nghiệp, uy tín Việc Thủ Thừa Invest lựa chọn Khải Điền làm đại lý phân phối chính thức không chỉ dựa trên uy tín mà còn bởi kinh nghiệm vững chắc của Khải Điền trong lĩnh vực bất động sản.

Đội ngũ sàn giao dịch BĐS Khải Điền

Khải Điền đã từng phân phối thành công nhiều dự án lớn như Celadon City, The Meadow, Lavilla Tân An Long An, King Hill Bến Lức và sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm. Nhờ sự hợp tác này, khách hàng sẽ được hưởng nhiều chính sách bán hàng ưu đãi, đồng thời có cơ hội tiếp cận các sản phẩm tốt nhất của Agora City một cách nhanh chóng và minh bạch.

Sự kiện lễ ký kết hợp tác giữa Thủ Thừa Invest và Khải Điền không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của Agora City mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn cho khách hàng.

Phòng kinh doanh Agora City:

Hotline: 0819 051 051

Website: https://agoracitys.vn/

Trụ sở: 48 Bờ Bao 1, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM

VP Đông Sài Gòn: 168 đường số 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc City, Thủ Đức, TP. HCM