Công ty J97 Promotion của ca sĩ Jack thông báo đã nộp phạt vụ họp báo

Ngày 6/10, Công ty J97 Promotion – đơn vị quản lý của ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) – cho biết đã hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

﻿Thông báo nêu: "Chúng tôi đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng về nội dung sự kiện. Cụ thể, nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận. Chúng tôi đã phối hợp, tuân thủ quy định và hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở."

Về phần phát biểu liên quan đến đời tư của nghệ sĩ Jack (J97), công ty làm rõ: những chia sẻ này được đưa ra nhằm trả lời các câu hỏi mà chính các cơ quan báo chí đã gửi trước qua email đăng ký tham dự.﻿

Theo J97 Promotion, buổi họp báo giữa tháng 7 được tổ chức với mục đích “làm rõ một lần duy nhất” những hiểu lầm liên quan đến đời tư của Jack, đồng thời giới thiệu định hướng nghề nghiệp trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, sự kiện sau đó gây nhiều tranh cãi khi phần lớn thời lượng hơn hai tiếng lại tập trung vào vấn đề cá nhân thay vì sản phẩm âm nhạc như thông tin ban đầu.

Buổi họp báo diễn ra tại TP.HCM, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của J97 Promotion, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Điểm khác biệt là chương trình không có phần hỏi – đáp với báo chí, mà toàn bộ nội dung được trình bày theo hình thức phát biểu một chiều.



Sau sự kiện, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã rà soát toàn bộ quy trình tổ chức, từ nội dung đến thủ tục cấp phép. Quyết định xử phạt hành chính được ban hành nhằm đảm bảo tính minh bạch, kỷ cương và tuân thủ đúng quy định trong việc tổ chức họp báo, giới thiệu sản phẩm nghệ thuật.﻿

Liên quan đến danh sách nợ thuế vừa được ﻿Cục Thuế TPHCM công khai, Công ty TNHH J97 Entertainment do ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) góp vốn cũng xuất hiện với tình hình nợ gần 547 triệu đồng.



Theo tìm hiểu, J97 Entertainment được thành lập vào tháng 6/2020 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Trong đó, ông Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) góp 20%, và mẹ của ông là bà Trần Thị Cẩm Loan góp 80%, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện pháp luật.