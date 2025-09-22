Công ty mẹ của TikTok chỉ giữ được một trong 7 ghế điều hành tại Mỹ

Hôm 21/6, tờ Reuters đưa tin ByteDance chỉ được phép chọn một trong 7 ghế điều hành TikTok tại Mỹ. Trong khi đó, 6 ghế còn lại trong hội đồng quản trị sẽ do người Mỹ nắm giữ.

Tổng thống Donald Trump cho biết thêm nhà lãnh đạo doanh nghiệp Lachlan Murdoch, Larry Ellison và Michael Dell sẽ tham gia với tư cách là nhà đầu tư Mỹ. Đồng thời, ByteDance chỉ được nắm dưới 20% cổ phần trong công ty mới, phần lớn quyền sở hữu sẽ thuộc về nhà đầu tư Mỹ.

Công ty mẹ của TikTok - ByteDance chỉ nắm được 20% cổ phần. (Ảnh: Reuters)

Việc phân bổ vị trí điều hành là một trong những điều khoản của thỏa thuận khung được nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ thông qua tuần trước. Văn kiện cũng yêu cầu toàn bộ dữ liệu về người dùng Mỹ phải được lưu trữ trên hạ tầng đám mây vận hành bởi Oracle.

"Thuật toán đề xuất nội dung của TikTok sẽ được đào tạo lại từ đầu cũng như được xem xét và phân tích dưới sự giám sát của Mỹ với dữ liệu trong nước, không được chia sẻ cho bên ngoài", tờ Reuters dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin.

Đây là một điểm quan trọng vì nhiều quan chức Mỹ từng cảnh báo trong những năm gần đây rằng thuật toán này có thể được Trung Quốc sử dụng để thao túng những gì người Mỹ thấy trên mạng xã hội. Tờ Reuters và nhiều hãng tin khác cũng đưa tin thuật toán này có thể do ByteDance cấp phép.

Hiện tại, người dùng ở Mỹ vẫn có thể sử dụng TikTok để tương tác với nội dung từ khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, ByteDance cũng như TikTok chưa đưa ra bình luận.

Thông tin này được công bố sau khi cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc một ngày.

Tổng thống Trump cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đạt được tiến triển trong thỏa thuận TikTok qua cuộc điện đàm và sẽ gặp mặt trực tiếp sau 6 tuần nữa. Tuy nhiên, tuyên bố của Bắc Kinh không làm rõ tiến độ cụ thể của thỏa thuận.

Tờ Reuters dẫn lời quan chức cấp cao của Nhà Trắng đưa tin thêm phần lớn nội dung thoả thuận phù hợp với báo cáo của hãng tin trong những ngày gần đây. Vị quan chức này tiết lộ ông Trump sẽ gia hạn lệnh tạm dừng thi hành lệnh cấm thêm 120 ngày.

