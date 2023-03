Công ty mẹ The Body Shop Việt Nam đạt chứng nhận B CORP™

Đồng nghĩa, tập đoàn này chính thức gia nhập cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu cam kết kinh doanh bền vững và truyền cảm hứng đến những công ty khác cùng mang đến những thay đổi thực sự cho con người và hành tinh. Đồng thời, The Body Shop Việt Nam nay có vị thế song hành cùng công ty chủ quản thương hiệu, The Body Shop International, vốn đã phát triển trong lĩnh vực kinh doanh bền vững và đạt chứng chỉ B Corp™ từ năm 2019.



B Corp™ là chứng chỉ được cấp cho các doanh nghiệp đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về xã hội, môi trường, sự minh bạch và tiêu chuẩn pháp lý. Được đo lường bởi các thẩm định viên độc lập, đây là chứng chỉ duy nhất đo lường toàn diện hoạt động của một công ty về khía cạnh môi trường và xã hội, bao gồm cam kết trách nhiệm với con người và hành tinh, thông qua hoạt động kinh doanh mỗi ngày.

Chứng nhận B Corp được trao bởi B Lab, tổ chức phi lợi nhuận mang đến những chuyển biến toàn cầu thông qua hoạt động kinh doanh vì những điều tốt đẹp.

Datin Mina Cheah, Chủ tịch quản trị tập đoàn InNature Berhad cho biết: "Niềm tin kinh doanh vì những điều tốt đẹp chảy trong từng ngóc ngách kinh doanh và tổ chức của chúng tôi. Từ những cộng đồng hợp tác, đến những đồng nghiệp và khách hàng tiếp xúc hằng ngày; mỗi cá nhân là cơ hội để thông báo, thay đổi và truyền cảm hứng. Chúng tôi tin rằng, với vai trò là doanh nghiệp, chúng tôi hoàn toàn có thể làm nên sự khác biệt. InNature tận dụng vị thế của mình để tạo nên những chiến dịch mang đến sự thay đổi cho xã hội và môi trường địa phương trong suốt 38 năm qua."

Vào năm 2016, The Body Shop Việt Nam đã hợp tác cùng tổ chức World Land Trust và Trung Tâm Bảo Tồn Tự Nhiên Việt Nam trong dự án Cầu sinh học tại Quảng Bình, nhằm bảo vệ hệ sinh thái quý giá tại địa phương.

Cam kết giảm thiểu nhựa ngay tại không gian kinh doanh và truyền cảm hứng Sống Xanh đến khách hàng

Để giảm thiểu tác động đến môi trường, The Body Shop Việt Nam đã khởi động chiến dịch Hành Động Để Thay Đổi lần đầu tiên. Các khách hàng được khuyến khích thực hiện những hành động cực đơn giản nhưng mang đến cải thiện lớn cho thực trạng ô nhiễm rác nhựa. Chính thức đưa ‘trạm nạp’ Refill Station đến những cửa hàng ở Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh, khách hàng có thể refill các sản phẩm thường dùng, thay vì chọn chai nhựa sử dụng một lần. Bên cạnh đó, với chương trình Trả vỏ tái chế, The Body Shop trao những vỏ chai lọ nhựa cũ thêm một ‘cuộc đời’ mới khi tái chế thành những vật dụng hữu ích như lược chải tóc. Cuối cùng, nhãn hàng khuyến khích khách thay thói quen dùng túi một lần bằng chính túi của họ ngay tại cửa hàng. Với đóng góp tích cực này, chiến dịch đã nhận giải Beauty of Kindness tại Elle Beauty Awards 2023, cũng như được vinh danh tại Marketing For Development Awards 2023. Ngày Dọn Biển và Giờ Trái Đất cũng được nhãn hàng tổ chức đều đặn.



Trong lĩnh vực trao quyền phụ nữ và thanh thiếu niên, The Body Shop Việt Nam tạo dấu ấn đáng kể với những cam kết thực tiễn và hành động nâng cao ý thức về Bình Đẳng Giới và hỗ trợ người yếu thế. Nhãn hàng là đối tác lâu năm của nhiều tổ chức địa phương như UN Women Việt Nam, Ngôi Nhà Bình Yên và We Can.

Về The Body Shop International

Được thành lập vào năm 1976, tại Brighton, Anh Quốc, bởi Bà Anita Roddick, The Body Shop là thương hiệu làm đẹp toàn cầu được chứng nhận B Corp™. The Body Shop luôn theo đuổi những thay đổi tích cực cho thế giới, thông qua những sản phẩm dưỡng tóc, dưỡng thể, dưỡng da và trang điểm chất lượng cao và lấy cảm hứng từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên, được sản xuất theo chuẩn mực đạo đức và bền vững. Triết lý kinh doanh vì những điều tốt đẹp luôn là động lực tại The Body Shop với khoảng 3.000 địa điểm bán lẻ tại hơn 70 quốc gia. Cùng với các thương hiệu Aesop, Avon và Natura, The Body Shop là một phần của Natura &Co, một tập đoàn mỹ phẩm toàn cầu, đa kênh và đa thương hiệu cam kết tạo ra tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường. Bốn công ty thành lập nhóm cam kết tạo ra tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường.

Về tập đoàn InNature Berhad

InNature là nhà bán lẻ mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân hàng đầu trong khu vực, phục vụ khách hàng trên khắp Malaysia, Việt Nam và Campuchia thông qua các cửa hàng, thương mại điện tử và các kênh từ xa khác. Tập đoàn đã có hơn 38 năm kinh nghiệm điều hành hoạt động kinh doanh nhượng quyền The Body Shop, kể từ khi khai trương cửa hàng đầu tiên tại Kuala Lumpur, Malaysia vào năm 1984. Sau đó, Tập đoàn đã bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam vào năm 2009 và Campuchia vào năm 2019. InNature chính thức được niêm yết trên các sàn chứng khoán FTSE4Good Bursa Malaysia ("F4BM") và FTSE4Good Bursa Malaysia Shariah ("F4BMS").

Thông tin tham khảo www.innature.com.my