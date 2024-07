Công ty phân bón đầu tiên công bố BCTC quý 2/2024: Lãi tăng gấp đôi cùng kỳ, cao nhất trong vòng 34 quý

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán : LAS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 với lợi nhuận tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý 2, doanh thu thuần của LAS đạt 605 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm tới 42% giúp cho LAS lãi gộp 175 tỷ đồng, tăng 39% so với quý 2/2023.

Doanh thu tài chính tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ đạt gần 10,4 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 29% lên hơn 3 tỷ đồng. Khoản thu nhập khác cũng tăng gấp 6,5 lần lên 10,3 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí khác, LAS báo lãi trước thuế 84,2 tỷ đồng, cao gấp đôi so với con số 40,7 tỷ đồng ghi nhận trong quý 2/2023. Lãi sau thuế đạt 67,3 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ, cao nhất từ quý 1/2016 đến nay.



Lũy kế 6 tháng đầu năm, LAS ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.049 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của LAS đạt 2.334 tỷ đồng, giảm hơn 126 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt hơn 838 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Nợ phải trả ở mức 921 tỷ đồng, trong đó, nợ vay là 263,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 1.413 tỷ đồng.



Kết phiên giao dịch ngày 12/7, cổ phiếu LAS hiện dừng ở mốc 28.100 đồng/cp, tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm.