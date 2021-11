Công ty riêng của vợ chồng bà chủ VNDIRECT lãi ròng 183 tỷ đồng trong quý 3, vượt 27% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã chứng khoán: IPA) - công ty riêng của vợ chồng bà chủ VNDIRECT đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần gấp gần 6 lần cùng kỳ lên mức 428 tỷ đồng, chủ yếu do tăng doanh thu ghi nhận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tuy vậy, chi phí giá vốn cũng tăng mạnh, gấp tới hơn 12 lần quý 3/2020 nên lợi nhuận gộp thu về tăng 91%, ghi nhận 90 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của IPA tăng 22% lên 60 tỷ đồng, chủ yếu do tăng thu nhập từ lãi tiền gửi và lãi cho vay. Chi phí tài chính cũng ghi nhận 50 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ chủ yếu do ghi nhận lãi trái phiếu.

Phần lãi từ công ty liên doanh liên kết trong kỳ cũng tăng cao lên hơn 133 tỷ đồng, tương ứng theo tỷ lệ sở hữu tại Chứng khoán VNDIRECT.

Kết quả,IPA ghi nhận lợi nhuận sau thuế 193 tỷ đồng, tăng mạnh 49% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt gần 182 tỷ đồng. EPS quý 3 đạt 2.080 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, IPA đạt doanh thu 547 tỷ đồng, tăng 223%. Nhờ lãi lớn trong quý 2 nên lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 1.400 tỷ đồng, tăng cao gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó LNST Công ty mẹ đạt 1.373 tỷ đồng, EPS 9 tháng tương đương 15.730 đồng.

Năm 2021, IPA đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh khá tham vọng với doanh thu hợp nhất 1.480 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.100 tỷ đồng. Theo đó sau 9 tháng đầu năm IPA đã hoàn thành được hơn 37% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt tới 27% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản IPA tăng 41% so với hồi đầu năm lên mức 5.789 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu về cho vay ngắn hạn ghi nhận 2.134 tỷ đồng, phần lớn tại CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink (2.002 tỷ đồng). Ngoài ra, IPA đang rót hơn 2.133 tỷ đồng vào Chứng khoán VNDirect, gấp đôi giá trị của đầu năm.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tính đến cuối kỳ cũng tăng 39% lên mức 1.790 tỷ đồng.

Ngày 1/11, hơn 89 triệu cổ phiếu IPA đã chính thức giao dịch ngày đầu trên sàn HNX với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 71.300 đồng/cổ phiếu. Trước đó, IPA đưa cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom từ tháng 6/2016.

Chốt phiên 2/11, thị giá IPA tăng 0,4% lên mức 83.900 đồng/cổ phiếu.