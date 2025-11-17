Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-AGF ra công chúng
Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB trân trọng thông báo về đợt chào bán ra công chúng (IPO) của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Chủ Động ACBC (ACBC-AGF), chi tiết như sau:
Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Chủ Động ACBC
Tên viết tắt: ACBC-AGF
Tên tiếng Anh: ACBC Active Growth Fund
Loại hình quỹ: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở
Thời gian IPO: từ ngày 17/11/2025 đến ngày 08/12/2025
Danh sách Đại lý phân phối: Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB, Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán: Không giới hạn
Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán tối thiểu (nếu có): 5.000.000 (Năm triệu) Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá một chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam/Chứng chỉ quỹ)
Giá chào bán: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam/Chứng chỉ quỹ)
Số lượng/giá trị đăng ký mua tối thiểu: 100 Chứng chỉ quỹ tương đương 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam)
Thông tin chi tiết về việc chào báo chứng chỉ Quỹ ACBC-AGF ra công chúng cụ thể như bên dưới:
