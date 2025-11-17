Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-AGF ra công chúng

17-11-2025 - 08:39 AM | Tài chính - ngân hàng

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-AGF ra công chúng

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB trân trọng thông báo về đợt chào bán ra công chúng (IPO) của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Chủ Động ACBC (ACBC-AGF), chi tiết như sau:


Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Chủ Động ACBC

Tên viết tắt: ACBC-AGF

Tên tiếng Anh: ACBC Active Growth Fund

Loại hình quỹ: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở

Thời gian IPO: từ ngày 17/11/2025 đến ngày 08/12/2025

Danh sách Đại lý phân phối: Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB, Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán: Không giới hạn

Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán tối thiểu (nếu có): 5.000.000 (Năm triệu) Chứng chỉ quỹ

Mệnh giá một chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam/Chứng chỉ quỹ)

Giá chào bán: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam/Chứng chỉ quỹ)

Số lượng/giá trị đăng ký mua tối thiểu: 100 Chứng chỉ quỹ tương đương 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam)

Thông tin chi tiết về việc chào báo chứng chỉ Quỹ ACBC-AGF ra công chúng cụ thể như bên dưới: 

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-AGF ra công chúng- Ảnh 1.

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-AGF ra công chúng- Ảnh 2.

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-AGF ra công chúng- Ảnh 3.

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-AGF ra công chúng- Ảnh 4.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Mỏ vàng" không ngờ đến của nhiều ngân hàng, còn lãi nhiều hơn kinh doanh ngoại hối, thu phí dịch vụ

"Mỏ vàng" không ngờ đến của nhiều ngân hàng, còn lãi nhiều hơn kinh doanh ngoại hối, thu phí dịch vụ Nổi bật

Giá vàng hôm nay 16-11: Nhiều người vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng

Giá vàng hôm nay 16-11: Nhiều người vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng Nổi bật

Ba Thập Kỷ kết nối giá trị Từ Cửu Long Đến Hành Trình Ra Biển Lớn

Ba Thập Kỷ kết nối giá trị Từ Cửu Long Đến Hành Trình Ra Biển Lớn

08:00 , 17/11/2025
Xóa thuế khoán: LPBank mở gói giải pháp giúp hộ kinh doanh chuyển đổi dễ dàng.

Xóa thuế khoán: LPBank mở gói giải pháp giúp hộ kinh doanh chuyển đổi dễ dàng.

07:59 , 17/11/2025
Sáng 17/11: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn vẫn 151 triệu đồng/lượng sau cú lao dốc

Sáng 17/11: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn vẫn 151 triệu đồng/lượng sau cú lao dốc

07:44 , 17/11/2025
Nhờ đâu ABBank lãi gấp 10 lần cùng kỳ năm trước?

Nhờ đâu ABBank lãi gấp 10 lần cùng kỳ năm trước?

07:29 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên