Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-AGF ra công chúng



Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Chủ Động ACBC

Tên viết tắt: ACBC-AGF

Tên tiếng Anh: ACBC Active Growth Fund

Loại hình quỹ: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở

Thời gian IPO: từ ngày 17/11/2025 đến ngày 08/12/2025

Danh sách Đại lý phân phối: Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB, Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán: Không giới hạn

Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán tối thiểu (nếu có): 5.000.000 (Năm triệu) Chứng chỉ quỹ

Mệnh giá một chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam/Chứng chỉ quỹ)

Giá chào bán: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam/Chứng chỉ quỹ)

Số lượng/giá trị đăng ký mua tối thiểu: 100 Chứng chỉ quỹ tương đương 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam)

Thông tin chi tiết về việc chào báo chứng chỉ Quỹ ACBC-AGF ra công chúng cụ thể như bên dưới: